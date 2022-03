Vinnhorst

Der historische Poelzig-Bau hat einen neuen Eigentümer. Bereits im November 2021 hat der Besitzer gewechselt. Die Stadt hatte das kunstvolle Backsteingebäude Mitte 2019 an einen Investor verkauft, der es denkmalgerecht sanieren, zu einem modernen Hotel umbauen und selbst betreiben wollte. Das scheiterte aus persönlichen Gründen.

Stadtplanerin Kristina Erdmann berichtete kürzlich im Bezirksrat Nord über den Besitzerwechsel. „Der neue Eigentümer hat schlimme Vandalismusschäden festgestellt.“ Treppenhäuser und Glaskuppel auf dem Dach seien zerstört, außerdem die Wände im Gebäude mit Graffiti beschmiert. Der Besitzer hat das Haus gesichert und das Außengelände aufgeräumt. „Er hat alles Erdenkliche getan, damit es nicht zu weiteren Schäden kommt“, sagt Erdmann.

Poelzig-Bau: Sanierung rückt näher

Schwierige Lage: Das Gebäude in einem Gewerbegebiet kann nicht als Wohnhaus dienen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Inzwischen hat der Investor ein Gerüst aufbauen lassen, damit die Fugen im Mauerwerk untersucht werden. Ein Brandschutzgutachter sei eingeschaltet, der Eigentümer arbeite mit dem Denkmalschutz zusammen. „Das Ziel ist ein denkmalgerechter Umbau“, betont die Stadtplanerin.

Eine im vergangenen Jahr gestellte Bauvoranfrage hat die Stadt bereits positiv beschieden. Der neue Besitzer plant, den Poelzig-Bau mit Büroräumen nutzbar zu machen. „Das passt hervorragend, denn es ist ein altes Verwaltungsgebäude“, sagt Erdmann. Und es ließen sich nicht alle Wände beliebig verschieben.

Wichtiges Baudenkmal Hannovers

Besser gesichert: Eine Videoüberwachung soll Vandalismusschäden vorbeugen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Poelzig-Bau gilt als eines der wichtigsten Baudenkmale Hannovers. Der Werkbund-Architekt Hans Poelzig hatte das expressionistische Gebäude an der Beneckeallee 1923/24 als Verwaltungsbau für die Firma Gebrüder Mayer entworfen. Die Lage des Hauses in einem Gewerbegebiet am Mittellandkanal lässt jetzt allerdings nur eng begrenzte Nutzungsmöglichkeiten zu. Außerdem stand das Gebäude viele Jahre leer, als es sich noch im Besitz der Stadt befand. Bereits in dieser Zeit hatte sein Zustand gelitten.

Die Stadt hatte deshalb lange nach einem Käufer gesucht, bevor der Vorbesitzer das Haus übernahm. „Es gab für ihn die Maßgabe, nach 15 Monaten zu bauen. Sonst sollte das Gebäude an die Stadt zurückfallen. Konnte der alte Eigentümer es jetzt einfach weiterreichen?“, fragte Grünen-Fraktionschef Stefan Winter. Der Vandalismus sei bei den eingetretenen Verzögerungen nicht verwunderlich.

Neuer Verkauf war notwendig

Denkmalgeschützt: Die Fassade des Poelzig-Baus ist kunstvoll strukturiert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die ehemalige Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke erinnerte daran, dass der Poelzig-Bau rund 20 Jahre leer stand. „Die Stadt hat ihn wie Sauerbier angeboten. Wir waren damals heilfroh über den Käufer, der ein tolles Objekt daraus machen wollte.“ Doch der Besitzer erkrankte schwer, mittlerweile sei er verstorben, berichtet Geschke. Der erneute Verkauf sei unumgänglich gewesen. Zuvor hatte die Stadt die Fristen verlängert.

Der neue Eigentümer habe den Vertrag übernommen, betont Stadtplanerin Erdmann. Sie sei froh, dass er Geld für eine denkmalgerechte Sanierung in die Hand nehme, in Zeiten, in denen das Bauen nicht einfach sei. „Es ist schon eine große Aufgabe und er ist tatkräftig dabei.“

Von Bärbel Hilbig