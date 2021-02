Bauchschuss in Hannover: Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Schützen (19)

Hannover

Bauchschuss in Vahrenwald: Die Polizei in Hannover hat einen Mann (19) festgenommen, der am 4. Februar auf einen 24-Jährigen geschossen haben soll. Das Opfer war dabei lebensgefährlich verletzt worden. Dem mutmaßlichen Täter wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er sitzt inzwischen in U-Haft.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Tatverdächtige am Donnerstag festgenommen. Der 19-Jährige, der in Wunstorf wohnen soll, war den Ermittlern gegen 14.25 Uhr in Linden ins Netz gegangen. Nach ihm war längere Zeit gesucht worden, weil er sich nicht dort aufgehalten hatte, wo er gemeldet ist.

Verbindung zum Koks-Handel?

Der angebliche Schütze und der 24-Jährige, der in der Nacht zum 4. Februar an der Vahrenwalder Straße/Büttnerstraße durch einen Schuss in den Bauch lebensbedrohlich verletzt worden war, sollen einander kennen. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen der Tat und dem Kokainhandel albanischer Dealer.

Oberstaatsanwalt Thomas Klinge wollte Verbindungen des mutmaßlichen Schützen und des 24-Jährigen ins Drogenmilieu nicht kommentieren. „Wir kennen die Hintergründe bislang nicht. Deshalb wird nach allen Seiten ermittelt.“

Tatwaffe nicht gefunden

Die Tatwaffe in dem Fall wurde bislang nicht gefunden. Dem 19-Jährigen auf die Spur gekommen waren die Ermittler nach der Aussage eines Zeugen, der am Tatort gewesen sein soll.

Am Freitag wurde der Verdächtige im Amtsgericht Hannover einem Richter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wegen versuchten Totschlags.

Von Britta Mahrholz