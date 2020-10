Barsinghausen

Marc Lahmann hat die Nase voll. Nach acht Jahren im Amt als Bürgermeister von Barsinghausen wird er am 23. Januar seine Sachen packen. Vier Männer und eine Frau streben seine Nachfolge an. Die mit 36.000 Einwohnern neuntgrößte Stadt der Region Hannover wählt am Sonntag ihren neuen Verwaltungschef. „Ich wage nicht, eine Prognose abzugeben“, sagt Lahmann. „Bei der politischen Gesamtlage ist alles offen.“

Bislang ist auch offen geblieben, was den Christdemokraten treibt, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten. „Sicherlich hätte ich große Chancen“, meint der 53-Jährige. Die sechs Jahre als Erster Stadtrat und die Zeit als Bürgermeister hätten ihm „viel Spaß gemacht“. Vor allem die Kontakte mit dem Menschen, die Erfahrung, was bewegt zu haben in der Stadt.

Finanzen in Ordnung gebracht

Die Stadt heißt auch beim Bürgermeister Basche. Sein wichtigstes Ziel war, Basches Finanzen in Ordnung zu bringen. Nach dem plötzlichen Tod des Bürgermeisters Walter Zieseniß (er starb im Juli 2012 mit 58 Jahren an einem Herzinfarkt) und Lahmanns Wahl war gar kein Kassensturz nötig. Er kannte die Zahlen. Barsinghausen hatte Schulden in Höhe von 17,05 Millionen Euro.

„Ende 2020 werden wir voraussichtliche Rücklagen in Höhe von 39,8 Millionen Euro haben“, berichtet Lahmann – und freut sich über das Kompliment, dass er wohl ein Sparfuchs sei. „Man kann eine Stadt wirtschaftlich führen“, versichert der Jurist. Das Wichtigste sei, Lasten nicht auf die nachfolgende Generation zu übertragen und das auch dem Bürger zu vermitteln. Nur dann würden Steuererhöhungen mitgetragen.

Kann neue Richtung nicht vertreten

Nach den Jahren des Sparens nimmt Lahmann ein Umdenken wahr. „Die Ausrichtung der Politik stimmt nicht mit meinen Zielen überein“, konstatiert er. „Das geht in eine Richtung, die ich nicht vertreten kann – in eine Verschuldung der Stadt.“

Da gibt es nicht nur eine Entscheidung, die der Bürgermeister für falsch hält. Beim Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule hätte er sich einen anderen Standort gewünscht und eine Erweiterung um Rathaus-Büros. Bei umstrittenen Sonderzahlungen an zwei Führungskräfte der Stadtwerke Barsinghausen sah er erheblichen Aufklärungsbedarf – der Rat jedoch nicht, obwohl es um eine Summe von mehreren Hunderttausend Euro ging. Auch den Wunsch nach zusätzlichen Sozialarbeitern sieht er kritisch.

Oft „schmutzige Wäsche“ gewaschen

Lahmann gehe selten einem Streit aus dem Wege, heißt es über den Verwaltungschef. Warum also hat er diesmal nicht für seine Positionen gestritten? „Man muss fragen, ob es sich lohnt“, antwortet er. Die Reaktion auf seinen Einsatz sei allzu oft „schmutzige Wäsche“.

Stimmten all die bösen Gerüchte, müsste der Mittfünfziger mit dem akkurat gestutzten Vollbart und dem netten Lächeln einer der heißesten Männer in Basche sein. Auf jeden Fall „the sexiest man alive“ im Rathaus. „Was da alles getuschelt wird über Affären und uneheliche Kinder“, sagt er.

Ehefrau hat keine Zweifel an Lahmanns Treue

Lahmann ist seit 23 Jahren verheiratet, hat mit Frau Karin vor fünf Jahren ein Haus (172 Quadratmeter, Ausblick auf den Deister) in Eckerde gebaut. Sie zweifelt nicht an seiner Treue. „Zu Recht“, versichert er. Einer der traurigen Höhepunkte der Schlammschlacht sei gewesen, dass seine Frau angerufen wurde, während er mit ihr eine Veranstaltung besuchte. „Am Telefon war eine Freundin, die wissen wollte, ob ich zu Hause ausgezogen sei.“ Und als er mit Karin im Urlaub war, hieß es, er sei mit einer seiner vielen Freundinnen losgefahren.

Sogar die Personalchefin im Rathaus habe ihn gefragt, ob die Gerüchte stimmten, berichtet er. „Fand ich gut, dass sie mich angesprochen hat.“ Lahmann verzichtet auf Anzeigen gegen unbekannt und fühlt sich in einer Einschätzung bestätigt: „Ich mag die Menschen hier – bis auf manche Politiker.“

Neue Perspektiven sondieren

Im Januar, mit seinem Rückzug, sei hoffentlich die Tratscherei beendet. Eigentlich hätte er dann mit seiner Karin auf eine lange Reise in den Süden, nach Italien, gehen wollen. Klappt nicht wegen Corona. Stattdessen sondiert Marc Lahmann Berufsperspektiven: „Ich würde gern in einer Kanzlei als Verwaltungsjurist arbeiten oder Kommunalberatung für Projekte anbieten.“ Städten zeigen, wie sie sparen können – das wäre sein Ding.

Von Vera König