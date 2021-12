Barsinghausen/Garbsen

Heiligabend ohne ein Krippenspiel ist für viele unvorstellbar. Doch die Pandemie macht in diesem Jahr schon zum zweiten Mal vielen Weihnachtsplänen einen Strich durch die Rechnung. Die Klosterkirche in Barsinghausen und die Kirche Horst in Garbsen suchten deshalb nach einem Weg, ihre Krippenspiel trotzdem stattfinden zu lassen – und fanden Corona-konforme Lösungen.

Anstatt das Stück an Heiligabend aufzuführen, präsentierte der Kinderchor in Barsinghausen die Geschichte von der Geburt Jesus’ schon am vierten Advent. So wolle man den weihnachtlichen Andrang etwas entzerren, erklärt Chorleiter und Kirchenmusiker Ole Magers. Mithilfe von Masken und einer Beschränkung der Zuschauerzahl bemühte sich die Gemeinde das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Klosterkirche in Barsinghausen, Der Kinderchor führte das Krippenspiel bereits am vierten Advent auf. Engel Hanna (9) schaut ins Publikum. Quelle: Heusel

Und die Freude war groß, erzählt Magers. „Es war fantastisch! Kinder dazu zu bringen, auf Abstände zu achten, ist natürlich gar nicht so einfach. Aber alles lief erstaunlich gut. Alle Kinder und die Angehörigen gingen ganz begeistert nach Hause. Es ist einfach wahnsinnig toll, dass unser Krippenspiel überhaupt stattfinden konnte“, so der 24-Jährige.

Sogar die Jugendband durfte die 25 kleinen Schauspieler und Nachwuchs-Sänger bei ihrem Auftritt unterstützen. Ein voller Erfolg, findet Magers. Er hofft auf viele Unterstützer für seinen Kinderchor, damit sich die Barsinghäuser auch zukünftig noch über viele weitere Stücke freuen dürfen.

In Garbsen Krippenspiel unter freiem Himmel

Eine ganz andere Lösung fand die Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld. Dort findet das Krippenspiel zwar wie gewohnt am 24. Dezember statt – in diesem Jahr allerdings nicht in der Kirche Horst sondern unter freiem Himmel. Die Gemeinde funktionierte einen alten Transport-Anhänger zur Lichterketten-behangenen Bühne um, baute Holzbänke und Technik auf der Rasenfläche vor der Kirche auf – und musste sich, dank dieser außergewöhnlichen Idee, auch nicht in der Zuschauerzahl beschränken.

An der Kirche Horst hoffen die Akteure auf gutes Wetter. Quelle: Dröse

„Es gibt natürlich unglaublich viele Dinge, die schiefgehen können. Das Krippenspiel bis ins Letzte zu planen, ist alleine wegen des Wetters gar nicht möglich“, erzählt Pastorin Meret Köhne (33). Doch bisher sei glücklicherweise alles glatt gegangen. Im November begonnen die Konfirmanden bereits mit den Proben. Das Ergebnis: Eine unterhaltsame, moderne Inszenierung, in der ein Reporterteam live aus Bethlehem über die Geburt Jesus’ berichtet. Die Jugendlichen hatten sichtlich Spaß an den Proben und Pastorin Köhne ist zufrieden: „Alles lief sehr gut. Es gehört viel dazu, so etwas auf die Beine zu stellen. Es hat uns alle zusammengeschweißt – eine wichtige Gruppenerfahrung.“

Nachwuchs-Schauspieler kämpfen mit eisigen Temperaturen

Schon bei der Generalprobe gelang es den Nachwuchs-Schauspielern gekonnt über die eisigen Temperaturen hinwegzuspielen. „An Heiligabend muss ich mich aber auf jeden Fall wärmer anziehen“, sagt Stella Treichel lächelnd. Die 13-Jährige spielt eine der Moderatorinnen.

Und obwohl das Krippenspiel unter freiem Himmel lediglich eine Lösung in der Not zu sein schien, entpuppt sich die Idee als wahre Innovation. Erleuchtete Bühne und der geschmückte Weihnachtsbaum passen perfekt in die ländliche Umgebung. Nebel, Raureif, das alte Kirchengemäuer und das Licht der Dämmerung verleihen dem Stück eine fast mystische Atmosphäre. Der erfolgreichen Premierenvorstellung an Heiligabend sollte – wenn auch das Wetter mitspielt – also nichts mehr im Weg stehen. „Ein bisschen aufgeregt bin ich aber schon, gibt Luna Friedemann (13) zu. „Hoffentlich vergesse ich den Text nicht.“

