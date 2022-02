Nach der Unfall-Tragödie in Barsinghausen ist am Sonnabend auch das zweite Kind gestorben. Es handelt sich um einen sechsjährigen Jungen. Sein zweijähriger Bruder war am Freitag am Unglücksort seinen Verletzungen erlegen. Als Ursache für den Fontalzusammenstoß zweier Autos vermutet die Polizei ein illegales Straßenrennen.