Barsinghausen

Einige Hunde seien regelrecht in Panik geraten. Andere seien wegen des Lärms nicht in der Lage, ihr Training zu Ende zu bringen. Vor dem Verwaltungsgericht wollte der Polizeihundesportverein Kirchdorf deshalb erzwingen, dass dem 770 Meter entfernt im Deister übenden hannoverschen Schützenverein für Groß- und Kleinkaliberschießen von 1984 die Genehmigung für das Training mit Großkaliberwaffen entzogen wird. Die hatte der bis hoch zur Bundesliga aktive Club 2017 bekommen und 2018 nach dem Umbau der in einem ehemaligen Steinbruch gelegenen Anlage mit dem Großkaliber-Schießbetrieb begonnen.

Der Hundesportverein, der einen Weltmeister im Dog-Frisbee in seinen Reihen weiß, sieht sich dadurch „in der Existenz bedroht“. Das jedenfalls fürchtet die Vorsitzende Anke Wagner. In der Verhandlung am Donnerstag berichtete sie, dass die Zahl der Mitglieder bereits von 109 auf jetzt nur noch 94 gesunken sei. Zwölf Hunde könnten gar nicht trainieren, wenn gleichzeitig Schießbetrieb mit Großkaliber-Waffen sei. Zuvor, als nur mit Kleinkalibern geschossen worden sei, habe es keine Schwierigkeiten gegeben.

Anzeige

Vereinshaus ohne Baugenehmigung Problem für Hundeclub

Ein besonderes Problem sei der Schießbetrieb an den Wochenenden. Diese seien wichtig für den Hundesportverein, weil dann Seminare angeboten würden, die Geld bringen. Außerdem der Verkauf von Kuchen und Getränken im Rahmen von Turnieren, die ebenfalls nur am Wochenende stattfinden könnten. „Wir sind auf diese Einnahmen angewiesen“, betonte die Vorsitzende Wagner.

Ihre Klage, die sich gegen die für den Lärmschutz zuständige Region Hannover richtete, hatte jedoch von Beginn an wenig Aussichten auf Erfolg. Denn schon 2019 war der Verein mit demselben Anliegen im Eilverfahren gescheitert. Ein weiteres Problem: Das Vereinshaus des Hundesportvereins wurde in den 1970er Jahren ohne Baugenehmigung errichtet. Von den Behörden wird dieses zwar geduldet. Allerdings könne sich der Verein „nicht auf den Bestandsschutz berufen, wenn keine Genehmigung vorliegt“, betonte Richter Ingo Behrens. Und ohne diese sei auch der Schutzanspruch geringer.

Schießstand: So wenig Lärm wie in einem Kurort?

Die Region erklärte, dass sie „wenig Ermessensspielraum“ bei der Genehmigung gehabt habe. Die vorgeschriebenen Lärmschutzwerte für das nächstgelegene Wohngebiet in Barsinghausen seien nicht überschritten worden. Und selbst wenn man für das Gelände die höchste Lärmschutzklasse, nämlich die für Kurorte gültige, als Maßgabe genommen hätte, wäre es nicht zu einer Überschreitung gekommen, berichtete die Region. Vor der Inbetriebnahme des Schießstandes hatte der Schützenverein ein TÜV-Gutachten vorgelegt. Er darf lediglich zu bestimmten Zeiten und nur eine begrenzte Menge Schüsse abgeben.

Der Hundesportverein hingegen vertrat die Auffassung, dass er behandelt werden müsse, als ob es eine offizielle Baugenehmigung gebe. Dessen Rechtsanwältin Ines-Maria Pfeiffer berief sich auf das „Gewohnheitsrecht“. Schließlich werde der Verein bereits seit 60 Jahren an dieser Stelle geduldet und sei „schon länger da“ als der Schießsportclub. Aus Pfeiffers Sicht ist in diesem Fall „auch der Tierschutz relevant“.

Anwalt: Können Lärmschutz nicht für jedes Lebewesen definieren

Rechtsanwalt Claus Carsten Winckelmann, der den Schützenverein vertritt, bezweifelte, dass es „überhaupt eine Auswirkung“ der Schießanlage auf die Hunde gibt. Zudem könne es „nicht angehen, dass wir für jedes Lebewesen eigene Lärmschutzwerte definieren“. Katzen seien vielleicht „noch sensibler“ als Hunde. „Dann sind wir irgendwann bei der Ameise, weil sie vielleicht unter Erschütterungen leidet“, sagte Winckelmann.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf Protest stieß die Großkaliber-Schießanlage allerdings nicht nur beim Hundesportverein. Auch Anlieger aus Barsinghausen sind dagegen. Schon kurz nach der Inbetriebnahme formierte sich die Bürgerinitiative „Sag Nein zur Schießbude“. Eine Anwohnerin bedrängte am Rande der Gerichtsverhandlung die Vertreterinnen der Region und warf diesen vor, eine „komplett falsche Entscheidung“ getroffen zu haben. Einige Bürger seien wegen des Schießstandes schon weggezogen, müssten ihre Häuser verkaufen. „Wenn ich am Sonntag auf der Terrasse sitze, dann hört sich das an wie Krieg“, schimpfte die Anwohnerin.

Rechtsanwalt Winckelmann sieht im Hundesportverein „die Speerspitze einer Bürgerinitiative, die grundsätzlich keine Schützenvereine will“. Es handele sich um „eine kleine aber lautstarke Gruppe“, so der Anwalt.

Klage zurückgezogen: Vereine wollen wieder miteinander reden

Eine Speerspitze, die am Ende jedoch nicht stach. Die zahlreichen Andeutungen von Richter Behrens, wie sein Urteil in der Sache ausfallen würde, kamen schließlich auch bei den Vertretern des Polizeihundesportvereins Kirchdorf an. Sie zogen nach kurzer Beratung mit der Gegenseite ihre Klage zurück. Stattdessen wollen die beiden Parteien in Gesprächen Lösungen finden, wie sich Trainingszeiten und vor allem der Wochenendbetrieb besser aufeinander abstimmen lassen. Ähnliche Regelungen hatte der Schießsportverein bereits mit der nahe gelegenen Waldbühne getroffen. Der Versuch einer Mediation war allerdings zuvor schon gescheitert.

Den Streitwert bezifferte Verwaltungsrichter Behrens auf 15.000 Euro. Auf den Hundesportverein kommen deshalb mehrere Tausend Euro Prozesskosten zu. Dessen Mitglieder werden wohl viel Kuchen verkaufen müssen, um dieses Geld wieder reinzuholen.

Von Christian Bohnenkamp