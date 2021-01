Barsinghausen: Ehemann gesteht Messerangriff auf seine Frau

Hannover

Evgenij K. (47) kommen bei seinem Geständnis die Tränen. „Ich bereue es, dass ich meiner Frau so etwas antun konnte“, sagte er am Dienstag im Landgericht Hannover. Am 16. Juli 2020 hatte er mehrfach in Barsinghausen auf seine schlafende Frau eingestochen. Nun muss er sich wegen versuchten Totschlags vor der Schwurgerichtskammer verantworten.

Die Täterschaft war sofort geklärt. Nach den lebensgefährlichen Messerstichen rief die Tochter die Polizei. Der Angeklagte wurde noch am Tatort festgenommen. Er hatte einen Atemalkoholwert von 2,83 Promille. Doch auch nach dem Geständnis ist das Motiv noch unklar.

Anzeige

Polizei musste häufiger Streit schlichten

Evgenij K. erzählte, dass er mit seiner Frau Streit hatte. Er hatte sie gefragt, ob sie eine Flasche Bier aus seinem Sechserträger genommen habe. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Streit eine solche Tat auslöst“, sagt Richter Stefan Joseph. Die Antwort des Angeklagten: „Weiß ich nicht.“

Mit beharrlichen Nachfragen kommt der Richter aber dem Beziehungsdrama auf die Spur. Der Angeklagte leidet unter Depressionen, und hatte ein Alkoholproblem. Häufiger musste die Polizei den häuslichen Krach schlichten. Das ging so bis 2016. Dann war K. trocken. Doch nach jahrelanger Abstinenz hatte er kurz vor der Tat wieder angefangen zu trinken. Die Begründung: „Ich war enttäuscht, weil meine Medikamente nicht mehr halfen.“

Die Lunge des Opfers wurde verletzt

Die Familie war im April 2019 in ein Haus umgezogen. Der Angeklagte hatte viel am und im Haus gemacht, obwohl es im schlecht gegangen sei. „Ich habe mich nicht wertgeschätzt gefühlt“, sagt er im feinsten Sozialpädagogen-Deutsch. Nach der Festnahme meinte K. zu den Polizisten: „Meine Frau verarscht mich seit Jahren. Oft nennt sie mich ein Arschloch oder Dummkopf.“ Er war wegen seiner Depressionen zur Tatzeit arbeitsunfähig.

Am Tatabend hatte sich das Opfer bereits um 20.30 Uhr schlafen gelegt. „Um runter zu kommen“, trank K. Cognac und Bier. Er nahm auch zwei Schlaftabletten. Dennoch ging er mit dem Küchenmesser zu seiner Frau. Sie schlief neben ihrer Tochter. Er stach zu. Wie oft, weiß er nicht mehr. Er verletzte die Lunge seiner Frau, sie wäre beinahe gestorben.

Angeklagten erwartet keine hohe Strafe

In der Anklage ist die Rede davon, dass der Angeklagte unter einer „krankhaften seelischen Störung“ leide. Es kommt eine verminderte Schuldfähigkeit in Frage. Das bedeutet, dass die Strafe auch wegen der nicht vollendeten Tat nicht allzu hoch ausfallen dürfte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Glück für die Familie. Nach der Messerattacke hat sich die Familie nicht von K. abgewendet. Sie und die Kinder schreiben ihm regelmäßig aufmunternde Briefe in die U-Haft. „Ihre Familie hält weiter zu Ihnen“, meint Richter Joseph. Auch in diesem Moment kamen Evgenij K. die Tränen.

Von Thomas Nagel