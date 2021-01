Barrierefrei: Bruno-Valentin-Institut in Hannover hat nach Umzug mehr Platz

Hannover

Die Gänge sind breiter, die Behandlungszimmer größer, und ein Wartezimmer für die Patienten gibt es jetzt auch. Das Medizinische Zen­trum für Erwachsene mit Behinderung (MZEB) am Annastift (Diakovere) ist umgezogen – und hat nun deutlich mehr Platz. Mehr noch: Es ist nun barrierefreier und bedarfsgerechter als je zuvor.

Pünktlich zum Jahreswechsel zog das MZEB, das nach dem früheren Chefarzt des Annastifts als Bruno-Valentin-Institut benannt wurde, vom Haupthaus ins benachbarte Maharenshaus an der Anna-von-Borries-Straße 6 (Kleefeld). „Die alten Räumlichkeiten wurden einfach zu klein“, berichtet die organisatorische Leiterin Frauke Mendez Escoto (57).

Anzeige

Facharztzen­trum für Behinderte: Patienten kommen aus ganz Deutschland

2017 ging das Institut als eines der bundesweit ersten MZEB in Betrieb – mit schnellem Erfolg. Während in der Startphase 60 Patienten pro Quartal kamen, würden inzwischen 550 im gleichen Zeitraum behandelt werden. Und die kommen nicht nur aus Hannover, verrät die 57-Jährige: „Die Patienten reisen aus ganz Norddeutschland an. Wir hatten aber auch schon Anfragen aus Berlin oder Dortmund.“

Lesen Sie auch: Vor dem Hauptbahnhof: Hannover bekommt ein Blinden-Stadtmodell

Für Stephan Martin, Leiter der Einrichtung, ein eindeutiges Zeichen: „Wir haben hier wirklich eine wichtige Lücke in der medizinischen Versorgung von Menschen mit geistiger- oder Mehrfachbehinderung geschlossen.“

Spezielles Equipment: Im Behandlungszimmer des MZEB-Leiters gibt es einen speziellen Patientenlift, um auch Rollstuhlfahrer auf eine Liege zu heben. Quelle: Nancy Heusel

Als eine Art interdisziplinäres Facharztzen­trum für Behinderte können Patienten (ab Behinderungsgrad 70) hier eine barrierefreie und bedarfsgerechte Behandlung bekommen. Etwas, das in üblichen Arztpraxen kaum möglich ist. Dafür sorgen etwa extra breite Liegen in den Behandlungsräumen oder unterstützende Technik, um auch einen Rollstuhlfahrer auf einen Behandlungsstuhl zu heben.

Neue Räumlichkeiten bieten doppelt so viel Platz

Weiter Vorteil: kurze Wege. Hier arbeiten Fachärzte der Orthopädie und der Inneren Medizin Hand in Hand mit Neurologen, Urologen, Psychiatern sowie Ergo- und Physiotherapeuten. Mit dem Umzug und der Flächenerweiterung von 400 auf 800 Quadratmetern wird die Versorgung in diesem Frühjahr noch um das Fachgebiet Gynäkologie erweitert. Durch den kurzen Draht zu den anderen Diakovere-Kliniken können zudem weitere Experten aus anderen Disziplinen herangezogen werden.

Gut für Rollstuhlfahrer: In den neuen Räumlichkeiten des MZEB sind auch die Flure deutlich breiter und damit behindertengerechter als zuvor. Quelle: Nancy Heusel

Neben den breiteren Fluren und dem neuen Wartebereich hat das MZEB auch noch einen Ruheraum bekommen. Auch einen eigenen Testbereich für Rollstühle, Gehwagen und Rollatoren gibt es jetzt. „Quasi eine Anprobe zum Kennenlernen verschiedener Modelle, die die Patienten sonst nur im Katalog sehen“, so der im MZEB angestellte Neurologe Ansgar Habel (36).

Nana-Kunst aus Tagesförderstätten des Annastifts

Auch der Empfangsbereich ist nun deutlich besser, wie Sekretärin Gunhild Lehmann findet: „Es ist total schön geworden. Ein ganz neues Arbeiten, wir haben jetzt alles im Blick“, sagt sie und schaut sich mit freudigem Blick um. Vom Tresen, der nun auch für Rollstuhlfahrer unterfahrbar ist, habe sie nun alles im Blick. Von den Fluren über den Eingangsbereich bis zum Warteraum.

„Was uns jetzt noch stört, sind die vielen weißen Wände“, findet der MZEB-Leiter. Doch die sollen schon bald Farbe bekommen. Der Plan: Wandreliefs im Stil der Künstlerin Niki de Saint-Phalle, die von Menschen mit Behinderung in den Tagesförderstätten des Annastifts gefertigt werden.

Wandrelief: Frauke Mendez Escoto präsentiert einen ersten Kunstentwurf Tagesförderstätten des Annastifts. Quelle: Nancy Heusel

Gekoppelt mit der Aktion „Anna trifft Bruno“ sollen Sponsoren gewonnen werden, die diese fördern und finanzieren möchten. Sowohl die Tag-Werke als auch das Bruno-Valentin-Institut sollen davon profitieren. „Deshalb hoffen wir auf viele Unterstützer, die sich für diese wunderbare Kunst begeistern können.“

Von Jens Strube