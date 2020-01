Barmer-Gesundheitsreport: In diesen Jobs gabs die meisten Fehltage

Hannover

„Wenn in unsere Statistiken für 2018 schauen, sehen wir, das erneut Bus- und StraßenbahnfahrerInnen mit 34,9 Arbeitsunfähigkeitstagen im Jahr am meisten belastet sind, wogegen Beschäftigte in Hochschullehre und Forschung mit lediglich 5,8 Fehltagen im Jahr die niedrigste Rate überhaupt haben“, so Barmer-Landesgeschäftsführerin Heike Sander. Zum Vergleich: Durchschnittlich kamen in Niedersachsen im Jahr 2018 genau 18,6 Arbeitsunfähigkeitstage und in Bremen 17,9 Fehltage bei den erwerbstätigen Barmer-Versicherten zusammen.

Hier die Berufsgruppen mit den meisten Arbeitsunfähigkeitstagen :

Bus- und Straßenbahnfahrer 34,9 Tage (2017: 33,2 Tage/2016: 32,2 Tage),

Zustelldienste 34,6 Tage (2017: 27,8 Tage/2016: 28,4 Tage),

Altenpflege 31,2 Tage (2017: 30,1 Tage/2016: 30,1 Tage),

Berufe im Dialogmarketing 29,3 Tage (2017: 28,7 Tage/2016: 29,0 Tage),

Berufskraftfahrer 28,9 Tage (2017: 28,2 Tage/2016: 27,2 Tage).

Die Berufsgruppen mit den wenigsten Arbeitsunfähigkeitstagen :

Hochschullehre und Forschung 5,8 Tage (2017: 5,9 Tage/2016: 5,7 Tage),

Softwareentwicklung 7,6 Tage (2017: 7,6 Tage/2016: 7,6 Tage),

Techn. Forschung/Entwicklung 8,6 Tage (2017: 8,1 Tage/2016: 8,2 Tage),

Ärztinnen und Ärzte 9,1 Tage (2017: 9,2 Tage/2016: 9,1 Tage),

Werbung und Marketing 9,7 Tage (2017: 9,4 Tage/2016: 9,3 Tage).

Alter und Betriebsklima spielt Rolle

Bei Statistiken zu Arbeitsunfähigkeiten ist die Interpretation der Ergebnisse keinesfalls einfach. Bei der Interpretation sind viele Einflüsse zu bedenken. Das Alter und die Berufsgruppe spielen eine große Rolle. Auch das Klima am Arbeitsplatz dürfte unterschiedliche Auswirkungen haben. Höhere Krankenstände können Folge eines schlechten Betriebsklimas oder allgemein hoher Belastungen am Arbeitsplatz sein. Zählt man Angst um den Erhalt des Arbeitsplatzes als einen Aspekt des Betriebsklimas, kann ein schlechtes Betriebsklima zu Fehlzeiten führen.

Prävention großgeschrieben

Von NP