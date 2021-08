Bahnstreik trifft Reisende in Hannover: „Wir hätten uns mehr Vorlaufzeit gewünscht“

Hannover

Es ist herbstlich frisch an diesem sonnigen Morgen. 12 Grad zeigt das Thermometer um 6:45 Uhr an. Die Hannoveranerinnen Yulia Malysheva (31) und Julia Mustaeva (30) würden jetzt eigentlich schon im Zug nach Berlin sitzen, um vom BER nach Lissabon in die Wärme zu fliegen. Stattdessen stehen sie mit gepackten Koffern vor dem Hauptbahnhof und tippen hektisch auf ihren Smartphones. Denn ihr Urlaub steht plötzlich auf der Kippe. Ihre Fahrt ist ausgefallen – so, wie der Großteil aller Bahn-Verbindungen an diesem Mittwoch.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat um 2 Uhr am Morgen in ganz Deutschland begonnen die Arbeit niederzulegen. Der Personenverkehr der Deutschen Bahn liegt seither weitgehend lahm. Bis Freitagmorgen 2 Uhr soll der Großteil der DB-Züge stillstehen. „Wir haben im Vorfeld gar nichts vom Streik mitbekommen“, sagt die 30-Jährige und lacht mehr aus Verzweiflung als aus Spaß.

Freundinnen bangen um Urlaub, Bahnhof überwiegend leer

Die Freundinnen haben inzwischen einen Alternativzug gefunden. Draufzahlen müssen sie aber nicht. Bereits gebuchte Fernverkehrstickets für den Streikzeitraum behalten bis zum 20. August ihre Gültigkeit und können flexibel eingesetzt werden. Es gibt dennoch ein Problem: „Wir haben jetzt nach der Ankunft nur 24 Minuten bis zum Boarding. Hoffentlich klappt das irgendwie“, so Mustaeva. Ihre Freundin ergänzt: „Streiks sind schon wichtig. Aber wir hätten uns mehr Vorlaufzeit gewünscht. Das ist der einzige Urlaub, der für uns diesen Sommer möglich ist.“

Wenig los: Am Hauptbahnhof zeigt die Anzeigetafel den Ausfall mehrerer Züge. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Inneren des Bahnhofs machen sich die vielen Zugausfälle bemerkbar. Allerdings anders als vielleicht vermutet. Statt zahlreicher gestrandeter Reisender, die hektisch von Gleis zu Gleis huschen oder sich am Infoschalter nach alternativen Verbindungen informieren herrscht Leere. Leere und Ruhe, die Auch von den üblichen Pendlermassen ist kaum etwas zu sehen. Nur wenn vereinzelt S-Bahnen oder die weiter regulär fahrenden Züge der privaten Anbieter ankommen, steigt das Aufkommen kurzzeitig, um dann aber wieder in nur wenigen Minuten abzuebben.

„Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht mit der Bahn gereist“

Es scheint, als hätte der Großteil der Menschen – trotz der kurzfristigen Streikansage – gebuchte Fahrten nicht angetreten oder rechtzeitig andere Optionen gewählt. Nicht so Yasar Senocak (41) aus Bielefeld. Sein Zug nach Hannover ging planmäßig. Vom Streik erfährt er erst, als seine Anschlussfahrt mit der S5 zum Flughafen ausgefallen ist. „Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht mit der Bahn gereist.“

Johannes Depenau (28) pendelt täglich aus Lehrte nach Hannover, fährt die Strecke mit der Westfalenbahn. Vom Streik ist er deshalb nicht betroffen. Was er im Notfall gemacht hätte? „Entweder wäre ich ins Auto gestiegen oder hätte einen Tag Homeoffice gemacht.“ Anja Bülte ist mit dem gleichen Anbieter am frühen Morgen aus Minden angereist. Sie arbeitet als Verkäuferin bei Blumen Wolf im Bahnhof. Geschäftlich habe sich der Streik gegen 8 Uhr noch nicht bemerkbar gemacht. „Aber im Laufe des Tages wird man das schon merken.“

GDL-Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz

Die GDL-Mitglieder streiken offiziell für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Für Zugbegleiter Stefan Krienke (54) ist das Angebot „eine Frechheit“. Er fordert Wertschätzung: „Uns wurden zu Beginn der Pandemie sämtliche Schutzmaßnahmen wie Masken verweigert. Wir wurden vorne an die Front geschickt, jetzt wird das alles unter den Tisch gekehrt.“

Spontane Versammlung: Jan Manfras, stellvertretender GDL-Vorsitzender des Bezirks Nord, spricht zu streikenden Bahn-Mitarbeitern auf dem Bahnhofsvorplatz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der 54-Jährige ist Teil einer spontanen Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz, zu der die GDL um 10 Uhr aufgerufen hatte. Etwa 50 Bahn-Beschäftigte haben sich angeschlossen, tragen ihren Protest vor allem mit Streikwestern, Fahnen und Spruchbannern vor. Reden gibt es keine geben. „Wir wollen nur Präsenz zeigen und Bahnreisenden im Zweifel auch Rede und Antwort stehen, warum der Streik notwendig war“, so Jan Manfras, stellvertretender GDL-Vorsitzender des Bezirks Nord.

Streik in den Ferien „geht vor allem zu Lasten der Familien“

95 Prozent der GDL-Mitglieder haben sich im Vorfeld für den Streik ausgesprochen. Für Franziska Grimes (37), die an diesem Tag mit Mutter Erika Könecke (66) und den Töchtern Linnea (5) und Lovisa (4) in den Urlaub an die Nordsee fährt sei die kurzfristige Nachricht „ein Schock“ gewesen. Auch wenn ihr Zug planmäßig geht: Nachvollziehen könne sie den Streik der Lokführer nicht. „Mitten in den Sommerferien geht das vor allem zu Lasten der Familien, die jetzt erstmals seit langem in der Corona-Zeit wieder Urlaub machen können.“

Nicht vom Streik betroffen: Franziska Grimes (37) ist mit Mutter Erika Könecke (66) und den Töchtern Linnea (5) und Lovisa (4) an die Nordsee gefahren. Quelle: Tim Schaarschmidt

Manfras wirbt um Verständnis: „Ob Corona, Flut oder Sommerferien: Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für einen Streik. Es war nun allerhöchste Zeit.“ Im Sinne des Großteils der Reisenden sei die Maßnahme mit 48 Stunden Laufzeit „extra kurz“ und „extra vor dem Wochenende gewählt“ worden, „damit wir an den Tagen den deutlich stärkeren Reiseverkehr nicht beeinträchtigen“. Weitere Streiks schließt er allerdings nicht aus: Dabei hänge aber alles vom Arbeitgeber ab.

Von Jens Strube