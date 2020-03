Weniger Regionalzüge wegen Corona-Krise?

Hannover

Am Wochenende berichtete „Der Spiegel“, die Deutsche Bahn plane ab Dienstag oder Mittwoch Einschränkungen im Regionalverkehr. Ein von dem Magazin zitierter Bahnsprecher schien das zu bestätigen: „Wir wollen auf eine solche Situation gut vorbereitet sein, damit wir auch unter diesen schwierigen Umständen einen kalkulierbaren und stabilen Service anbieten können.“

Etwas später verlautbarte von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, dass keine grundsätzlichen Einschränkungen geplant würden: „Wir sind in enger Abstimmung mit der Bahn und tun alles, um alle Infrastrukturen komplett aufrechtzuerhalten", sagte er dem Magazin. Falls einzelne Züge gestrichen würden, so diene dies nur der Aufrechterhaltung des Verkehrs insgesamt, hieß es demnach zudem „aus Ministeriumskreisen“.

Bahn weist zurück

Die DB äußerte sich dann am späten Nachmittag dahingehend, dass die Fahrpläne wegen der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus nicht seitens des Unternehmens eingeschränkt werden. Ein Sprecher antwortete auf eine NP-Anfrage: „Wir sind von einzelnen Aufgabenträgern angesprochen worden, uns mit möglichen Angebotseinschränkungen auseinander zu setzen. Ziel der Aufgabenträger und der Unternehmen im Schienenpersonennahverkehr ist es dabei, mit verlässlichen Leistungen eine stabile Versorgung zu gewährleisten und die Mobilität in Deutschland aufrecht zu erhalten. Die Entscheidung über die veränderten Fahrpläne treffen am Ende die Besteller.“

Lage in der Region Hannover

Zu diesen Bestellern zählen etwa die Region Hannover und die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen ( LNVG).

Für die S-Bahn in der Region Hannover ist allerdings die Region selbst zuständig. Hier soll nun mit der Deutschen Bahn als S-Bahn-Betreiberin darüber geredet werden, ob und falls ja welche Einschränkungen es geben könnte. Regionssprecherin Christina Kreutz sagte der NP: „Bisher hat die Region keine Gespräche mit der Deutschen Bahn darüber geführt. Die Region wird am Montag mit der Bahn darüber sprechen.“ Ob die Region Hannover dabei konkrete Einschränkungen fordern will oder das Gespräch ergebnisoffen sei, ist derzeit unklar.

Noch keine konkreten Vorstellungen hat die LNVG entwickelt. Laut Pressesprecher Dirk Altwig hänge die Antwort auf die Frage „wie viele Züge fahren werden von der Personalsituation der Eisenbahnunternehmen ab. Einzelheiten dazu werden sich in den nächsten Tagen klären.“ Die LNVG ist zuständig für den regionalen Schienennahverkehr, also für Eisenbahnunternehmen wie DB Regio, Metronom und Erixx und in der Region Hannover für deren dort angebotene Verbindungen.

Die ebenfalls in der Region Hannover tätigen Metronom und Erixx sowie Enno (gehören alle ganz oder zum Teil der Osthannoversche Eisenbahnen AG, OHE, in Celle) sieht laut Pressesprecher Björn Pamperin „derzeit keinen Anlass, den Verkehr einzuschränken. Wir fahren nach dem ganz normalen Fahrplan“. Selbstverständlich bereite man sich vor, „das Programm im Notfall zu reduzieren – aber soweit sind wir noch nicht. Alle Lokführer und Fahrgastbetreuer, die wir brauchen, sind da.“ Man appelliere an die Fahrgäste, die empfohlenen Hygienemaßnahmen einzuhalten und wenn sie sich krank fühlten, nicht mit dem Zug zu fahren. „Alles weiter werden wir in der kommenden Woche sehen“.

Lesen Sie auch:

Von Ralph Hübner