Hannover

Die Strecke zwischen Hannover und Würzburg ist mit ihren 327 Kilometern die längste Verbindung für ICE-Schnellzüge in Deutschland – nun wird sie zur größten Schienenbaustelle der Republik. Bis 2023 erneuert die Deutsche Bahn ( DB) die Gleise, Oberleitungen, Tunnel und Brücken. „So etwas ist in dieser Art noch nicht versucht worden“, kündigt Timo Eschtruth von der DB Netz AG an. Die Bauarbeiten wirken sich sogar bis auf den Fahrplan der S-Bahnen in Hannover aus. Tausende Pendler müssen sich auf Verspätungen einstellen.

Zunächst ist die Trasse von Hannover nach Göttingen betroffen. Die 89 Kilometer lange Strecke wird zwischen dem 11. Juni und 14. Dezember komplett gesperrt. Die Züge werden deshalb über die Leinetal-Route über Elze und Kreiensen umgeleitet. Da dort keine Geschwindigkeiten bis zu 280 Kilometer pro Stunde zugelassen sind, verlängert sich die Fahrzeit der ICE-Züge von Hannover nach Göttingen um rund 20 bis 30 Minuten. Einige Nahverkehrs-Züge werden gestrichen, da die Trasse ausgelastet ist.

ICE-Strecke geht auf die 30 Jahre zu

Vor 28 Jahren fuhr der erste ICE auf der Strecke zwischen Hannover und Würzburg. „Die alte Dame braucht eine Frischekur“, sagt die niedersächsische DB-Konzernbevollmächtigte Manuela Herbort. Die Erneuerung sei notwendig, um mehr Kapazitäten zu schaffen und die Zahl der Störungen zu verringern.

Mehr als 15 Millionen Fahrgäste sind im Jahr auf der Strecke zwischen Hannover und Würzburg unterwegs. Quelle: dpa

Der Fahrgastverband Pro Bahn hält das für angemessen. „Nach so einer langen Zeit sollte man die Strecken erneuern, damit es weniger kurzfristige Ausfälle gibt“, sagt Sprecher Björn Gryschka. Mehr als 15 Millionen Reisende sind nach DB-Angaben pro Jahr auf der Strecke unterwegs. Für den Bahnkunden sei es besser, dass er mit der Verspätung über einen längeren Zeitraum plane könne, als dass sie ihn plötzlich überrasche. Auch gegen kleinteiligere Streckensperrungen habe sich die Bahn entschieden. „Dann können sich die Fahrgäste darauf einstellen und der Fahrplan ändert sich nicht tage- oder wochenweise“, betont Eschtruth.

Güterverkehr wird umgeleitet

175 Millionen Euro investiert die Bahn in die Sanierung des Teilstücks zwischen Hannover und Göttingen: 47 Weichen werden erneuert, 142 Kilometer Gleise und 405 000 Tonnen Schotter saniert. Der Abschnitt zwischen Göttingen und Kassel folgt dann 2021. Bis 2023 soll die übrige Trasse bis nach Würzburg erneuert werden. Schnellere Züge mit Geschwindigkeiten um die 300 Kilometer pro Stunde sollen darauf allerdings weiterhin nicht fahren. „Das wäre mit zu großen Herausforderungen verbunden und hätte eine wesentlich längere Sperrung verursacht“, sagt Eschtruth.

Auf der Strecke zwischen Hannover und Göttingen wird mehr als 400.000 Tonnen Schotter erneuert. Quelle: dpa

Die Streckensperrung hat auch Auswirkungen auf den Güterverkehr. Denn der wird auf die bislang eher weniger befahrene Bahnstrecke nach Altenbeken umgeleitet – an Empelde, Ronnenberg und Springe vorbei. Nach Angaben der DB müssen sich die Anwohner auf 80 bis 100 Güterzüge zusätzlich am Tag einstellen.

Das ändert sich für die Fahrgäste

Fahrgäste müssen für die Zeit zwischen dem 11. Juni und 14. Dezember von längeren Fahrzeiten ausgehen. Etwa 20 bis 30 Minuten ist der ICE auf der Strecke zwischen Hannover und Göttingen länger unterwegs. Auch Bahnkunden, die nach München fahren, müssen die Verspätung einrechnen. „Reisende sollte ihre Fahrt im Voraus planen“, rät die niedersächsische DB-Konzernbevollmächtigte Manuela Herbort. Der Baustellen-Fahrplan sei bereits seit einigen Wochen elektronisch eingearbeitet. Das bedeutet: Wer bereits ein Bahnticket gebucht hat, für den ändert sich nichts. Die Sperrung ist dort bereits eingerechnet. Nutzer einer Bahncard 100 und Zeitkarten-Inhaber erhalten eine finanzielle Entschädigung.

Auch im Nahverkehr ist mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. „Wir sind froh, dass der Nahverkehr dieses Mal nicht so stark eingeschränkt wird“, sagt Pro-Bahn-Sprecher Björn Gryschka. So verkehrt der Metronom zu leicht abweichenden Zeiten auch weiterhin zwischen Hannover und Göttingen. Auch die S4 zwischen Hannover und Hildesheim ist betroffen. Hier gebe es nach DB-Angaben ebenfalls „geringfügige Änderungen“ – die S-Bahn kommt sechs Minuten später in Hildesheim an. Die S21 zwischen Barsinghausen und Hannover und die S51 zwischen Hameln und der Bismarckstraße entfallen allerdings bis auf wenige Ausnahmen komplett.

Vom 23. bis zum 29. Juli müssen die Fahrgäste in Hannover mit zusätzlichen Verspätungen rechnen, weil auch die Brücke über die Königsstraße erneut teilweise für den Bahnverkehr gesperrt wird. Dort werden weitere Überbauten eingeschoben. Die Sperrung hat ausschließlich Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr.

Von Sascha Priesemann