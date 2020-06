Bahn: Hoffentlich gelingt Scheuers Schienenpakt

Hannover

Die Straße hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) nicht viel Glück gebracht. Die Verträge mit den Betreibern für die Infrastruktur der Pkw-Maut hatte er Ende 2018 geschlossen, dummerweise noch bevor die Richter des Europäischen Gerichtshofs die sogenannte Infrastrukturabgabe im Juni 2019 kippten, weil die Maut mit europäischem Recht unvereinbar sei. Nun ja, Scheuer weiß das zu nehmen: Wieder aufstehen, Krönchen zurechtrücken, neue Idee ins Spiel bringen. Und so verkündet er am Dienstag in Berlin den Schienenpakt.

Der klingt toll. Bahnkunden sollen in Zukunft schneller, zuverlässiger und mit kostenfreiem WLAN ans Ziel kommen. Nicht nur deutschland-, sondern europaweit. „Ich spreche nicht gern von Revolution“, sagt Scheuer, als er den Plan vorstellt, den Blick an der Stelle kurz demütig senkt, dann den Kopf lächelnd hebt, am Brillengestell zuppelt und eben doch seine Revolution verkündet. Denn: „Visionen muss man haben.“

Schön wäre, wenn’s diesmal wirklich klappt. An der Zeit dafür ist es längst. Die Bahn ist das Verkehrsmittel, das am schnellsten klimaneutral unterwegs sein kann; auch wenn der Bund bislang die Straßeninfrastruktur in der Autofahrernation Deutschland lieber fördern würde. Eine starke Bahn wäre nachhaltig für alle gut. Hoffentlich wird das mal eine Erfolgsgeschichte für Scheuer.

Von Verena Koll