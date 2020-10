Hannover

Am vergangenen Wochenende öffnete erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder die Osho-Diskothek am Raschplatz. Als Barbetrieb, nicht als Disko und dies nach Absprache mit den Behörden, hatte Osho-Betreiber Martin Polomka am Wochenende gegenüber dieser Zeitung betont. Nun erfuhr die NP: Dem Gesundheitsamt der Region Hannover lag zuvor keine Anfrage der Diskothek vor.

Regionssprecher Christoph Borschel: „Grundsätzlich bedarf es auch keiner Genehmigung des Gesundheitsamtes, wenn ein Betrieb so umgestellt wird, dass tatsächlich kein Discobetrieb stattfindet, sondern ein reiner Barbetrieb.“ Für die Betreiber würden dann die Vorgaben für Gastronomie nach Paragraf zehn der Corona-Verordnung des Landes gelten. „Es muss ein Hygienekonzept erstellt und eingehalten werden. Das bedeutet unter anderem, dass die Mitarbeiter Masken tragen müssen. Zudem müssen die Kontaktdaten der Besucher aufgenommen und Abstandsregeln eingehalten werden“, erklärt der Sprecher.

Verstieß Osho-Betreiber gegen Corona-Regeln des Landes?

Auch für ausreichend Belüftung und Reinigung von häufig benutzten Oberflächen müsse der Betreiber sorgen. Borschel weiter: „Darüber hinaus muss der Betreiber darauf achten, dass es keine Menschenansammlungen beim Ein- und Auslass gibt und die Zahl der Gäste an die Raumkapazität angepasst wird.“ Das jedoch wurde an Tag eins des „Welcome back Weekend“ am vergangenen Freitag missachtet. Dicht gedrängt und ohne Abstand warteten zahlreiche Partygäste vor der Baggi auf Einlass.

Temporäre Menschenansammlungen beim Ein- und Auslass seien temporär hinnehmbar, sofern sie im Rahmen des Mindestabstands und mit Alltagsmaske stattfinden, so der Sprecher: „Es ist jedoch Aufgabe des Betreibers, Menschenströme zu steuern und Warteschlangen zu vermeiden.“ Das Gesundheitsamt stehe in regelmäßigem Austausch mit der Polizei. Am kommenden Samstag soll in der Raschplatz-Diskothek wieder gefeiert werden.

Von Britta Lüers