Hannover/Langenhagen

Sonntag, es sind schwülwarme 28 Grad. Am Silbersee in Langenhagen ist es voll. Viele Menschen genießen den Sommertag rund um das Gewässer, an dem wenige Stunden zuvor ein Mann (40) ertrunken ist. Er musste sein Leben lassen, weil er einem anderen, in Not geratenen Schwimmer (26) half. Der Badeunfall schockiert viele Besucher. Amina Sahli (21) bringt es auf den Punkt: „Das ist so traurig.“

Das Unglück nahm am Sonnabend gegen 20.45 Uhr seinen Lauf, als Ersthelfer, darunter der 40-Jährige, am Hundestrand ins Wasser gingen, um den 26-Jährigen vor dem Ertrinken zu bewahren. Plötzlich geriet der Retter selbst in Not und ging unter. Warum, ist bislang nicht klar: Herzinfarkt, plötzlicher Krampf oder ein anderes gesundheitliches Problem – alles ist möglich. Alkohol scheint aber nicht im Spiel gewesen zu sein. „Darauf gibt es keine Hinweise“, sagt Natalia Shapovalova, Sprecherin der Polizeidirektion Hannover.

Taucher von Feuerwehr und DLRG suchten am Sonnabendabend nach dem vermissten Retter. Quelle: Tunnat

15 Meter vom Ufer entfernt wurde der leblose Körper des 40-Jährigen gefunden. „Er befand sich in drei Metern Tiefe“, sagt Frank Berkemann, Sprecher der DLRG Langenhagen. Dass das Wasser in dem Bereich des Silbersees plötzlich sehr tief werden kann, davor warnt ausdrücklich ein Schild, das am Hundestrand steht: „Vorsicht! Steilstrand. Nur für Schwimmer“, ist darauf zu lesen.

„Es ist äußerst tragisch, dass hier ausgerechnet der Retter gestorben ist“, sagt Besucher Stefan Büchner (54). Er selbst ist Nichtschwimmer, geht nur maximal bis zur Hüfte ins Wasser. Seine Lebensgefährtin Amina Sahli versichert, dass sie genauso wie der Verstorbene reagiert hätte, wenn sie im See einen Ertrinkenden sehen würde. „Ich würde nicht darüber nachdenken und einfach nur helfen“, erklärt die 21-Jährige.

Amina Sahli und Stefan Büchner mit ihren Hunden „Miley“ und „Paula“ am Silbersee. Quelle: Mahrholz

Auch Antony Jeevaratnam (59) erschüttert der Tod des 40-Jährigen. „Wenn man weiß, dass hier am Hundestrand das Wasser plötzlich steil abfällt, sollte man Rettungsringe aufhängen“, schlägt er vor. Diese könnten dann auch Helfern im Falle eines Falles das Leben retten.

Antony Jeevaratnam mit Corgi „Rami“ am Hundestrand. Quelle: Mahrholz

Am Silbersee ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Badeunfällen mit tödlichem Ausgang gekommen. „In den letzten 30 Jahren sind hier Dutzende Menschen ertrunken“, erinnert sich ein Langenhagener (56).

Allein seit 2017 kamen in dem Gewässer insgesamt vier Menschen ums Leben. Darunter war auch ein siebenjähriger Junge, der wenige Tage später in einem Krankenhaus an den Folgen des Unglücks starb.

