Nach dem Tod eines Mannes (49) am Wochenende im Irenensee (Region Hannover) wird es keine Obduktion der Leiche geben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim auf NP-Anfrage mit. Damit bleiben die genauen Umstände, wie der 49-Jährige ums Leben kam, unklar.

