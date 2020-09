Badeunfall bei Hannover? Rettungskräfte suchen Vermissten im Silbersee

Hannover/Langenhagen

Vermissten-Suche im Silbersee bei Hannover: Polizei, Feuerwehr und DLRG haben am Sonnabendabend nach einem untergegangenen Schwimmer gesucht. Zwei Spaziergänger hatten sich gegen 20 Uhr gemeldet, weil sie meinten, einen Arm oder ein Bein auf der Wasseroberfläche gesehen zu haben.

Wie Jessika Niemetz, Sprecherin der Polizeidirektion Hannover am Sonntag mitteilte, hatten die Passanten die vermeintliche Person am Nordufer des Silbersees gesehen. Allerdings sei hinterher niemand aufgetaucht oder aus dem Wasser gekommen. Deshalb alarmierten die Fußgänger die Polizei.

Keine Kleidung gefunden

Es lief eine große Suchaktion an, an der Feuerwehr und DLRG beteiligt waren. Auch Taucher waren im Einsatz. Entdeckt wurde niemand. „Im Strandbereich konnte auch keine Kleidung gefunden werden“, so Niemetz.

Die Einsatzkräfte kamen zu dem Schluss, dass keine Person im Wasser war. Der angebliche Arm oder das vermeintliche Bein könnte nur ein größerer Ast gewesen sein. Deshalb wurde die Suche gegen 21.25 Uhr abgebrochen.

Drei Einsätze am Silbersee in diesem Jahr

Der Silbersee in Langenhagen war in diesem Sommer bereits zum dritten Mal Einsatzort für die Rettungskräfte: Im Juli war dort ein Mann ertrunken, im August wurde nach einem Schwimmer gesucht, der nach einem Streit in den See gegangen war und wohlbehalten im Wasser angetroffen wurde.

