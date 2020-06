Badeseen in der Region Hannover: Hier können Sie schwimmen gehen

Hannover

Start in eine sonnige Woche in Niedersachsen: Am Montag gibt es am Morgen anfangs noch dichtere Wolken, doch dann kommt die Sonne durch, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad in Hannover. In den kommenden Tagen bleibt es sonnig und es wird noch wärmer – am Freitag und Sonnabend werden es um die 30 Grad erwartet.

Zeit also für eine Abkühlung? Die Region Hannover bietet nicht nur Freibäder dafür, es gibt zahlreiche Badeseen in und um die Landeshauptstadt.

Anzeige

Schwimmen in der Corona-Krise

Auch während Corona-Zeiten darf gebadet werden. „Grundsätzlich ist das Baden an frei zugänglichen Seen nicht untersagt. Inwieweit Betreiber von Seen den Zugang und die eventuell vorhandene Infrastruktur wie Duschen und Toiletten für Badegäste öffnen, liegt in der Zuständigkeit der Betreiber“, bestätigt Regionssprecherin Sonja Wendt

Weitere NP+ Artikel

Badeseen in Hannover : Die Übersicht als Kartehttps://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1Dr3bFAhPER5CDqKwzVO_XuBCBICRC2cJ

Es gelten Abstands- und Hygiene-Regeln

Wichtiger Hinweis: Sowohl an Stränden als auch auf den Liegewiesen müssen Besucher weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, die auch sonst in der Öffentlichkeit gelten.

Lesen Sie auch: Das bietet der neue Aquapark im Blauen See

Und wie sieht es mit der Ansteckungsgefahr im Wasser aus? Laut Umweltbundesamt ist das Risiko, wegen eines Bades in einem dafür freigegebenen EU-Badegewässers am Coronavirus zu erkranken, gering. Die Region überprüft die Wasserqualität wie sonst auch während der Badesaison bis Mitte September regelmäßig.

Lesen Sie auch: Die Freibäder locken bei der Hitze - alles zu den Öffnungszeiten

Von NP