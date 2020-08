Badedrama in Uetze: Mann (49) im See bei Hannover ertrunken

Hannover/Uetze

Schon wieder ein Badetoter: Im Irenensee in Uetze ist ein Mann (49) ertrunken. Seine Leiche wurde am Sonntagmorgen in dem Gewässer geborgen. Erst im vergangenen Monat war ein 40-Jähriger im Silbersee in Langenhagen ertrunken.

Der 49-Jährige aus Hildesheim wurde seit Sonnabend 21.25 Uhr vermisst. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei suchten nach dem Verschollenen. Gegen 9 Uhr wurde der Mann schließlich entdeckt. Er konnte nur noch tot aus dem Irenensee geborgen werden.

Die Polizei geht von einem Badeunfall aus. „Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden“, sagt die Sprecherin der Polizeidirektion Hannover, Natalia Shapovalova.

Von Britta Mahrholz