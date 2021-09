Hannover

Bei vier Konzerten wollen die Tierärztliche Hochschule Hannover sowie zwei Konzertveranstalter erstmals den Einsatz ausgebildeter Corona-Spürhunde testen. Auf diese Weise wollen sie herausfinden, ob und wie Großveranstaltungen durch den Einsatz von Spürhunden sicherer werden können, wie das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Freitag in Hannover mitteilte. Für das Projekt „Back to Culture“, aus dem eine Machbarkeitsstudie hervorgehen soll, stellt das Ministerium 1,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Vier Konzerte in Hannover

Geplant sind Konzerte in Hannover mit der Rockband Fury in the Slaughterhouse (19. September), Bosse (27. September), Alle Farben (2. Oktober) und Sido (9. Oktober). Nach jedem Konzert werden in Absprache mit dem Gesundheitsamt die Schutzmaßnahmen für die Folgeveranstaltungen festgelegt – geplant sei, dass diese im Laufe der Konzertreihe weniger werden und die Anzahl der Zuschauer zudem steige, wie die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) mitteilt.

Ab Montag, den 13. September 2021, um 20 Uhr, können Fans unter https://backtoculture.de kostenlose Tickets für das erste Konzert mit Fury in the Slaughterhouse ordern. Das Konzert findet am Sonntag, den 19. September 2021, um 20 Uhr auf der Gilde Parkbühne statt. Der Einlass beginnt ab 18 Uhr.

Die weiteren Tickets können jeweils an den folgenden Montagen vor den Konzerten erworben werden. Es gibt keine Abendkasse.

Bosse auf der Gilde Parkbühne, mit maximal 800 Gästen. Es muss Abstand gehalten und eine medizinische Maske bis zum Platz getragen werden.

Alle Farben in der Swiss Life Hall, mit maximal 1.500 Gästen. Es muss Abstand gehalten, aber keine Maske getragen werden.

Sido in der Swiss Life Hall, mit maximal 1.500 Gästen. Ohne Abstand und ohne Maske.

Mehrere Proben abgeben

Die Tickets können nur personalisiert bestellt werden. Eine Impfung ist für die Teilnahme an einem der Konzerte nicht erforderlich – allerdings müssen alle Teilnehmer einen Corona-Test im Schnelltestzentrum in der Karmarschstraße 40 machen. „Nachweise anderer Testzentren können leider nicht akzeptiert werden“, teilt die TiHo mit. Im Testzentrum werden zwei Abstriche für einen Antigen-Schnelltest und eine PCR und zusätzlich eine Armbeugenschweißprobe für die Hunde entnommen. Die Gäste geben insgesamt zweimal eine Schweißprobe ab – denn diese erfolgt ebenso bei der Einlasskontrolle.

„Die Studie könnte ein Lichtblick für Künstlerinnen und Künstler und Veranstalter werden“, sagte Kulturminister Björn Thümler (CDU). Falls die Hunde ihre Treffsicherheit unter Beweis stellten, könne ihr Einsatz das Infektionsrisiko bei Konzerten oder Festen minimieren. Hunde träfen ihre Entscheidung innerhalb von Sekunden und seien damit viel schneller als Antigen-Schnelltests.

Eine Pilotstudie der Tierärztlichen Hochschule hatte gezeigt, dass die Corona-Hunde mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn in der Lage sind, Speichelproben von infizierten und gesunden Menschen mit rund 94-prozentiger Sicherheit zu unterscheiden. Eine Folgestudie ergab, dass auch Schweiß und Urin geeignetes Probenmaterial sind.

Von NP