Hannover

Ein BMW-Fahrer (24) wollte sich am Dienstag mit einem dummen Trick einer Polizeikontrolle entziehen. Weil einer Zivilstreife auf der A2 gegen 19.30 Uhr der Wagen in einer Tempo-120-Zone zwischen Wunstorf und Rehren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war, und sich die Beamten an die Verfolgung machten, schaltete der 24-Jährige plötzlich eine Art Blaulicht hinter der Windschutzscheibe ein.

Die Polizisten ließen sich jedoch nicht narren. Gemeinsam mit Kollegen der Autobahnpolizei Garbsen zogen sie den falschen „Kollegen“ am Parkplatz „Schafstrift-Nord“ aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle des BMW 520d fanden sie zwei blaue LED-Blitzgeräte mit Zigarettenanzünderanschluss im Auto.

Der Fahrer aus dem Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen sagte, dass ein Nachbar ihm den Gebrauch eines solchen Blaulichts empfohlen habe. Die Autobahnpolizei stellte beide Blaulichter sicher und ermittelt nun wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und der Nötigung im Straßenverkehr. Darüber hinaus wurde ein Verfahren wegen der überhöhten Geschwindigkeit eingeleitet.

Zeugen, die etwas zur Fahrweise des BMW oder zur Benutzung des Blaulichts sagen können oder sich selbst dadurch genötigt gefühlt haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiwache in Garbsen unter der Telefonnummer 0511/109 89 30 zu melden.

Von Andreas Krasselt