BGH-Richter lassen vorbestraften Pädophilen aus Hannover laufen

Jörg S. (43) ist in Freiheit. Zu verdanken hat er das den Richtern des 3. Senats am Bundesgerichtshof (BGH). Eigentlich müsste er noch seine Strafe wegen sexuellen Missbrauchs eines Jungen und wegen Verstößen gegen die Führungsaufsicht absitzen. Und anschließend sollte er in Sicherungsverwahrung bleiben.

Zu seinem Prozess im Landgericht Hannover am Montag kam der Angeklagte mehr als zwei Stunden zu spät. Es gab wohl ein Missverständnis wegen des Termins. Der BGH hatte das Urteil des Landgerichts vom 4. März 2019 aufgehoben. Die obersten Richter hatten einen Rechtsfehler festgestellt.

Angeklagter ist wegen Gewalt- und Betrugsdelikten vorbestraft

Jörg S. ist wegen Raubes, Betruges, schwerer Körperverletzung vielfach vorbestraft. Wegen sexuellen Missbrauchs von Jungen wurde er Anfang 2011 zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Entlassung stand er unter Führungsaufsicht samt elektronischer Fußfessel – wegen der hohen Rückfallgefahr. Die Weisung der Führungsaufsicht lautete: keine Kontaktaufnahme zu Kindern.

Als er im Mai 2018 die Fußfessel ablegen durfte, gab es kein Halten mehr. Fatalerweise wohnte er im Osten Hannovers in direkter Nähe eines Spielplatzes. Er suchte die Nähe zu Jungen. Fünf von ihnen unter zwölf Jahren gingen bei ihm ein und aus. Es kam wieder zu einem schweren sexuellen Missbrauch; drei weitere Fälle konnten nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden. Dennoch wurde S. zu dreieinhalb Jahren Haft plus anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

BGH-Richter hoben Verurteilung auf

Doch die BGH-Richter hatten einen Einwand. „Die fragliche Weisung muss hinreichend bestimmt sein“, schrieben sie in ihrem Urteil. Das Juristen-Deutsch bedeutet: Es muss glasklar sein, dass ein Verstoß gegen die Führungsaufsicht strafrechtliche Konsequenzen hat. Und Jörg S. wurde das am 1. Dezember 2015 vom Leiter der Justizvollzugsanstalt Sehnde auch mündlich erklärt. Aber die BGH-Richter befanden: „Ob diese Auflage ausreichend erfüllt war, lässt sich im Urteil des Landgerichts Hannover nicht feststellen.“

Wegen dieser juristischen Spitzfindigkeit ist ein hochgefährlicher Pädophiler mit dissozialer Persönlichkeitsstörung wieder auf freiem Fuß. Am Montag erklärte sein Anwalt, Claus Pinkerneil, dass der Angeklagte den sexuellen Missbrauch aus dem Frühjahr 2018 gestehe und bereue. In einem Rechtsgespräch wollte der Anwalt aus Berlin erreichen, dass die Strafe auf ein Jahr und elf Monate gesenkt wird. Dann wäre die Voraussetzung für eine Sicherungsverwahrung entfallen. Dafür bräuchte es eine Einzelstrafe von mehr als zwei Jahren.

Laut psychiatrischem Gutachten ist Jörg S. ein Einzelgänger mit narzisstischen und manipulativen Charakterzügen. „Er stellt ganz klar seine Bedürfnisse in den Vordergrund – ohne Empathie für andere Menschen“, erklärte der psychiatrische Sachverständige 2019. Er sei ein Hangtäter, von dem weitere schwere Straftaten im pädosexuellen Bereich zu erwarten seien. Jörg S. wohnt nicht mehr in Hannover.

