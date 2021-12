Hannover

Nach einem schweren Unfall ist die B65 in Empelde seit 15.15 Uhr nicht mehr befahrbar. Das teilte Polizeisprecher Michael Bertram am Donnerstag mit. Mindestens fünf Autos seien in den Unfall verwickelt.

Die genaue Ursache für die Zusammenstöße ermittle gerade der Verkehrsunfalldienst vor Ort. Nach jetzigem Stand sei mindestens eine Person verletzt. Diese Zahl sei aber nicht gesichert, meinte der Polizeisprecher.

B65 bei Hannover: Unfall mit größeren Verkehrsbehinderungen

Der Unfall ereignete sich nahe der Abfahrt Hermann-Ehlers-Weg in Empelde. Wegen herumliegender Autoteile und der Einsatzfahrzeuge sei mit größeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen, sagte der Polizeisprecher.

