Ab Mittwoch: Messeschnellweg B6 nachts voll gesperrt

HANNOVER

Der Messeschnellweg / B6 in Fahrtrichtung Norden wird zwischen den Anschlussstellen Messe-Süd und Hannover-Mittelfeld in den Nächten von Mittwoch, 23.Oktober, bis Freitag, 25.Oktober komplett gesperrt, teilt die Landesbehörde für Straßenbau mit. Grund sind Fahrbahnreparaturen. Der Verkehr in Richtung Norden mit Richtungsfahrbahn Celle wird dann an der Anschlussstelle Messe-Süd abgeleitet und über das Stadtgebiet Laatzen zur Anschlussstelle Messe-Nord geführt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Sperrung von 19.30 Uhr abends bis 5 Uhr morgens

Die nächtlichen Vollsperrungen werden voraussichtlich jeweils von etwa 19.30 Uhr abends bis gegen 5 Uhr morgens dauern, Witterungsbedingt könne es aber zu zeitlichen Verschiebungen kommen, teilt das Landesamt weiter mit. In der Nacht vom 24. auf den 25.Oktober gibt es die Vollsperrung der Fahrtrichtung Norden (Richtungsfahrbahn Celle) ab der Anschlussstelle Messe-Nord, wobei der Verkehr an der Anschlussstelle Hannover-Mittelfeld wieder auf den Messeschnellweg geführt wird. Hierzu wird der Verkehr in Richtung Norden (Richtungsfahrbahn Celle) an der Anschlussstelle Messe-Nord abgeleitet und über das Stadtgebiet Hannover zur Anschlussstelle Hannover-Mittelfeld geführt. Die Landesbehörde für Straßenbau empfielt, den gesperrten Bereich zu umfahren.

Von Andreas Voigt