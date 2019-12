Streifenwagen stößt mit SUV zusammen – vier Schwerverletzte

Burgdorf

Schwerer Unfall mit vier Schwerverletzten auf der B 188 zwischen Burgdorf und Uetze. Am Dienstagabend prallten gegen 20.30 Uhr nach Mitteilung der Polizei ein mit Blaulicht fahrender Streifenwagen und ein Hyundai SUV zusammen – die beiden Polizisten sowie die beiden Insassen des Pkw verletzten sich dabei schwer. Die beiden Personen im SUV waren zunächst eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr herausgeschnitten werden, auch der Rettungshubschrauber Christoph Niedersachsen kam zum Einsatz Alle vier Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gefahren. Zu den Unfallursachen konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Der Streifenwagen war auf Einsatzfahrt, er war wegen eines Einbruchsalarms in Uetze ausgerückt. Die B 188 war nach dem Unfall stundenlang gesperrt.

Von mlg