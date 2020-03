Bäcker, Dachdecker oder was? Azubi-Speeddating gegen den Nachwuchsmangel

Hannover

Handwerk hat goldenen Boden. Doch am Nachwuchs fehlt es allerorts gewaltig. Allein die Handwerkskammer in Hannover zählt 800 freie Lehrstellen. Zum „ Speed-Dating“ zwischen jungen Menschen und suchenden Betrieben hatte man deshalb am Donnerstag eingeladen. In der HWK an der Berliner Allee sollten „Topf und Deckel“ zueinanderfinden.

Wobei im Fall von Pascal Gansera eher von Blech und Ofen die Rede sein sollte. Der 18-Jährige spielt mit dem Gedanken seine Brötchen künftig als Bäcker zu verdienen. Eine Idee, die Konditormeister Harald Luther nur unterstützen kann. Denn seit langem schlagen vor allem Bäcker und Fleischer Alarm und vermelden einen gravierenden Azubi-Rückgang. „Bäcker haben`s schwer“, bestätigt der 69-Jährige Luther, der am Stand von Bäckerei Bosselmann über den Job informiert. Viele scheuen vor allem die unattraktiven Arbeitszeiten. „Zu Unrecht“, wie Luther meint.

Um 2 Uhr aufstehen? Das muss nicht sein ...

Er selbst ist seit 1966 „mit Leib und Seele“ in der Backstube aktiv. Früher sei 2 oder 3 Uhr morgens üblich gewesen, den Ofen anzufeuern. Heute sei das anders: Wegen geänderter Ladenöffnungszeiten oder der Praxis, in den Backshops die Brötchen aufzubacken, gebe es viele Schichten – manchmal beginnt eine auch um 19 Uhr.

Mandy Sievers (li) und Nina Suchan vom Friseur „Trionauten“ suchen Azubis Quelle: Christian Behrens

Den 18-jährigen Gansera schrecken die Arbeitszeiten jedenfalls nicht. Seine Ausbildung als Anlagenmechaniker habe er aufgeben, als er merkte, dass sie „nicht seins“ war. Nach einem ebenfalls nicht besonders nachhaltigen Praktikum als Maler ist er jetzt beim Speeddating, um mehrere Optionen zu prüfen. „Dafür ist die Veranstaltung perfekt“, freut sich der junge Ricklinger.

Die jungen Leute haben die Wahl. Etwa 120 kommen im Laufe des Tages an die Tische der 36 Betriebe – darunter Friseure, Dachdecker oder Augenoptiker, die wiederum den jungen Menschen eine Ausbildung schmackhaft machen. Wobei: Blutjung sind nicht mehr alle Jobsucher. Auch Flüchtlinge sprechen vor – oder Studienabbrecher. „Alle werden mit Kusshand empfangen“, sagt Christine Seeger von der HWK.

Eltern wollen das Beste fürs Kind – und denken ans Abitur

Der Handwerkskammer wäre es allerdings lieber, wenn mehr junge Menschen direkt nach dem Schulabschluss über eine Ausbildung nachdenken würden, anstatt erst mal ein Studium zu starten. Doch in den Köpfen der Eltern, die das Beste für ihre Kinder wollen, gelte meistens das Gymnasium und dann das Abitur als das Beste. „Wenn ein Schüler mit 16 Jahren aber keinen Bock mehr auf Schule hat, brauch niemand in Panik zu geraten. Lasst ihn oder sie doch erst mal praktisch arbeiten und eine Ausbildung machen. Später kann man immer noch den zweiten Bildungsweg einschlagen“, rät sie und fügt nebenbei hinzu: „Ein Handwerksmeister braucht kein Abitur, um zu studieren.“

Die gute Nachricht: Für dieses Jahr ist noch alles möglich. „Viele Schüler und Eltern denken, dass die meisten Unternehmen ihre Lehrstellen für den Sommer bereits besetzt haben. Im Handwerk stimmt das aber nicht“, so die HWK-Sprecherin. „Sogar bis zum 31. Oktober werden noch Ausbildungsverträge unterschrieben.“ Und wer sich jetzt ärgert, das Speed-Dating verpasst zu haben, der kann sich auf der Online-Lehrstellenbörse der HWK über 130 Ausbildungsberufe informieren. Denn nicht nur der Mangel ist groß. Auch die Auswahl.

Von Simon Polreich