Autos stoßen auf Kreuzung zusammen – wer fuhr bei Rot los?

Hannover

Wer hatte denn nun Grün? Das will die Polizei mit Hilfe von Zeugen ermitteln: Am Mittwoch, 19. Mai, stießen gegen 15 Uhr ein grüner VW Caddy und ein roter Suzuki Swift an der Kreuzung Schulenburger Landstraße/Sorststraße zusammen. Beide Autofahrer gaben an, bei grüner Ampelschaltung in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Der Suzuki-Fahrer, ein 52-Jähriger, fuhr auf der Schulenburger Landstraße in Richtung City, auf der Gegenfahrbahn ein 62 Jahre alter Autofahrer im VW. Von der Schulenburger Landstraße bog der Caddy-Fahrer nach links ab, um in die Sorststraße einzufahren. Doch davor stießen beide zusammen, beide Fahrer wollen bei Grün losgefahren sein.

0,57 Promille Alkoholwert

Die Polizeibeamten rochen bei der Befragung des 52-Jährigen eine Alkoholfahne. Der freiwillige Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,57 Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unklar, wer die Wahrheit sagt

Unklar bleibt, welche Ampel grün war und auf welchen Fahrstreifen sich die Autos befanden. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511/109-3117 zu melden.

Von Petra Rückerl