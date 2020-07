Hannover

Zum dritten Mal haben Fury in the Slaughterhouse am Sonnabend auf dem Schützenplatz bei der Autokultur gerockt. Und wieder standen fast 1000 Autos vor der Bühne. Die Veranstaltungsreihe Autokultur hat Spaß gemacht – wir zeigen die schönsten Fotos.

Von NP