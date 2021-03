Hannover

Der wöchentliche Autokorso von Gegnern der Corona-Maßnahmen hat am Sonnabend in Hannover erneut einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Gegendemonstranten aus der linken Szene flankierten die Protest-Kolonne mit Fahrrädern und lieferten sich beim Versuch, den Weg zu blockieren, ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Einsatzkräften. Zur einer Blockade kam es letztlich nicht.

Die Veranstalter bezeichnen sich selbst als Corona-Skeptiker. Die Transparente auf einigen der rund 100 Autos propagierten diese Skepsis allerdings recht drastisch. „Eine Pandemie der Lügen“ oder „Schluss mit der Merkel-Diktatur“ war da zu lesen. „1933“ stand auf der Beifahrertür einer Teilnehmerin – das Jahr der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten und Beschluss des Ermächtigungsgesetzes, das Corona-Kritiker immer wieder mit dem Infektionsschutzgesetz vergleichen. Sie alle setzten sich pünktlich um 14.30 Uhr hupend in Bewegung, wobei die Route kurzfristig nochmal geändert wurde. Statt am Maschsee vorbei in die Südstadt ging es in die andere Richtung über Friederiken- und Königsworther Platz, Hamburger Allee und Celler Straße.

Blockadeversuch auf der Wedekindstraße

Immer ganz dicht dabei: Fahrradfahrende Gegendemonstranten, die ringsum den Korso in die Pedale traten und so das Großaufgebot der Polizei beschäftigten. In der Vorwoche war es ihnen gelungen, die Strecke zu blockieren. Diesmal versuchte es eine Gruppe auf der Wedekindstraße (Nordstadt). Die auf solche Störaktionen vorbereiteten Einsatzkräfte griffen jedoch sofort ein und leiteten die hupenden Corona-Protestler zügig über die Bödekerstraße um. Auf der Hohenzollernstraße ging es weiter bis zum Aegi und über die Südstadt schließlich zurück zum Schützenplatz.

Nach knapp einer Stunde ging das Katz-und-Maus-Spiel ohne größere Zwischenfälle zu Ende. Gegendemonstranten beschwerten sich, dass zum Abschluss einige aus ihren Reihen von der Polizei kontrolliert wurden. Die ersten Autos der Corona-Skeptiker machten sich da bereits auf den Heimweg.

Von André Pichiri