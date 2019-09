Hannover

Auf frischer Tat hat die Polizei bereits am frühen Freitagmorgen in Stöcken einen Autoknacker gefasst. Anhand des Diebesgutes, das der 35-Jährige in seinem Auto hatte, suchen die Beamten nun nach weiteren Geschädigten.

Eine Zeugin hatte am Freitagmorgen gegen 5 Uhr beobachtet, wie der Mann die Scheibe eines am Hespenkamp ( Stöcken) geparkten Audi einschlug. Sie rief die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete. Die Beamten stellten den Gesuchten in der Nähe des Tatortes und nahmen ihn fest. Der Mann hatte einen Autoschlüssel bei sich, der zu einem BMW passte, der offenbar kurz zuvor einige Straßen weiter geparkt worden war. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Wagen des Mannes handelte.

Diebesgut: Auch eine hochwertige Stichsäge hatte der Täter bei sich. Quelle: Polizei

Beute im Wert von 10.000 Euro gefunden

In dem Wagen befand sich nicht nur das Diebesgut, das der Mann zuvor aus dem Audi gestohlen hatte. Auch weitere Wertgegenstände, unter anderem hochwertiges Werkzeug und eine Kletterausrüstung, lag in dem BMW. Die Polizei schätzt den Gesamtwert des Diebesgutes auf 10.000 Euro.

Zur Galerie Anhand von Fotos der Beutestücke sucht die Polizei nach weiteren Opfern des Autoknackers.

„Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der 35-Jährige aufgrund fehlender Haftgründe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Freitag wieder entlassen“, so Polizeisprecher Thorsten Schiewe. Die Ermittlungen gingen jedoch weiter: Die Fahnder konnten bereits einen Großteil der erbeuteten Gegenstände anderen Einbruchstaten zuordnen, die sich in den vergangenen Wochen im nördlichen Stadtgebiet Hannovers ereignet haben.

Hochwertiges Werkzeug gefunden

Bei weiteren Beutestücken bittet die Polizei die Bevölkerung anhand von Fotos um Mithilfe. Konkret fragt sie: Wem gehört eine Festool-Box mit Poliermaschine, ein Sicherungsgurt mit Aufschrift "CP", eine Handkreissäge und eine Stichsäge der Marke Makita, ein Fallschutz der Marke Würth, eine Filztasche mit Rohrzangen sowie Elektronikzubehör? Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stöcken unter Telefon 0511/1093815 zu melden.

Von api