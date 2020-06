Autokino, Fotofest, Kinderzirkus: Unsere Tipps fürs Wochenende

Hannover

Ihr deutschsprachiger Folkrock vereint Rock, Metal, Pop und Balladen: Die Band Versengold ist Freitag ab 20 Uhr bei der Autokultur auf dem Schützenplatz zu erleben. Tickets für diese Veranstaltung gibt es nach wie vor nur online. Für zwei Personen und ein Auto zahlt man beim Auftritt von Versengold 79,85 Euro. Mehrere Menschen pro Auto sind möglich, sie dürfen aber maximal aus zwei Haushalten stammen. Sonnabend sollte eigentlich die „ Splash! Autotune“-Show laufen, sie wurde abgesagt.

Dafür freuen sich viele Fans auf Sonntag: Rapper Haftbefehl gibt sich bei der Autokultur die Ehre, Motto des Offenbachers: „Asozial, hart, direkt ins Gesicht“. Das Mindestalter für Besucher: 14 Jahre. Ein Autoticket (inklusive zwei Personen) kostet für den Auftritt von Haftbefehl 73,25 Euro. Los geht es um 20 Uhr, ab 19 Uhr können die Autos ihre Plätze auf dem Schützenplatz einnehmen. Tickets, Infos und Preise HIER.

Den Kinderzirkus open-air erleben

Kinderzirkus Giovanni Quelle: Franson

Diese artistischen Kids haben ihre Vorstellungen an die frische Luft verlegt: Der Kinderzirkus Giovanni spielt sein einstündiges Programm derzeit in Wettbergen (Johanneshof Hohmannhof 10) – Freitag um 16, Sonnabend um elf, 14 und 16 und Sonntag um 14 und 16 Uhr. Eine Bank (maximal fünf Personen) kostet 35 Euro. Kartenbestellung telefonisch unter 0175/150 70 62, per Mail an info@kinderzirkus-giovanni.de

Es grünt so grün in der Handwerksform

Quelle: Nancy Heusel

Die Werke und Kunsttücke sind aus Papier, Holz, Leder, Textil, Glas, Keramik. Was sie eint: Alle sind grün. „Es grünt so grün“ heißt die Sommerausstellung in der Handwerksform Hannover (Berliner Allee 17), die noch bis zum 4. Juli zu sehen ist (Montag bis Freitag elf bis 18 Uhr, Sonnabend elf bis 14 Uhr). Wer Mode, Design, Schmuck, Deko, Hüte und mehr betrachten oder kaufen möchte, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen und auf die Corona-Abstandsregeln achten. Eine Ausstellung zur rechten Zeit: Grün ist die Hoffnung!

Final-Wochenende im Messe-Autokino

Die Känguru-Chroniken Quelle: x-Verleih

Ein Fotofestival reist durch ganz Hannover

Auch das Fotofestival Lumix geht in Corona-Zeiten neue Wege und präsentiert Fotografien quer durch die Stadt. Dabei wird den Betrachtern jeweils eine Frage gestellt, die gemeinsam diskutiert werden kann. Orte und Zeiten: Freitag 14 bis 15 Uhr am Opernplatz, 16 bis 17 Uhr am Zoo. Sonnabend von 14 bis 15 Uhr am Moltkeplatz, von 16 bis 17 Uhr auf dem Ballhofplatz. Am Sonntag, dem letzten Lumix-Tag, von 14 bis 15 Uhr am Sprengel Museum und von 16 bis 17 Uhr im Welfengarten.

Dystopischer Umzug im Georgengarten

Ein künstlerischer Protest für den Klimaschutz – das verbirgt sich hinter der Aktion „No Border Plants“ des Theater an der Glocksee. In einer dystopischen Zukunft ist um Pflanzen ein Kult entstanden – Menschen ziehen sie als Atemluftreserve auf großen Wagen hinter sich her. Dieses Schauspiel wird am Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr in der Herrenhäuser Allee im Georgengarten zu sehen sein, Start ist am Parktor Königsworther Platz. Die Prozession endet am Vorplatz der Herrenhäuser Gärten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind möglich.

