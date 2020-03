Autofreie Schmiedestraße: Onay will auch die Händler mitnehmen

Hannover

Der Weg zu einer autofreien Innenstadt führt für Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) über die Schmiedestraße. Mit dem Plan, den Bereich zwischen Parkhaus und Altem Rathaus noch in diesem Jahr für den Autoverkehr zu sperren, hat er sich unter Händlern nicht nur Freunde gemacht. Auch Ariane Jablonka vom Klavierhaus Döll sieht Probleme auf ihr Geschäft zukommen, wenn dieses nicht mehr mit dem Auto zu erreichen ist. Umso besser kam es an, dass Onay dort am Samstag spontan vorbeischaute, um sich persönlich ein Bild von den Sorgen der Geschäftsfrau zu machen.

Plötzlich stand der Oberbürgermeister im Laden. „Damit hat Herr Onay wirklich Größe bewiesen“, lobte Jablonka Onays den überraschenden Besuch. Denn Redebedarf hatte sie durchaus: „Aus der Zeitung von den Plänen zu erfahren, war für uns schon sehr unglücklich. Wir hätten uns gewünscht, dass die Stadt vorher das Gespräch mit den betroffenen Anliegern sucht.“ Jablonka begrüßt grundsätzlich Onays Pläne, die Innenstadt attraktiver zu machen, fragt aber auch, wie bei einem Autoverbot in der Schmiedestraße der Lieferverkehr geregelt werden soll. „Wir handeln mit Klavieren und Flügeln, die zwischen 150 und 400 Kilo wiegen. Die kann man nicht mal eben mit dem Lastenrad bewegen“, gibt sie zu bedenken.

„Konstruktives Gespräch“: OB Belit Onay mit Ariane Jablonka (Klavierhaus Döll). Quelle: privat

Wie wird der Lieferverkehr geregelt?

Das Klavierhaus besteht seit 133 Jahren, seit 1956 am jetzigen Standort in der Schmiedestraße. Speditionen beliefern regelmäßig nicht nur private Käufer, sondern transportieren die schweren Instrumente auch zu Veranstaltungen. Häufig kommen Aufträge spontan rein, dann ist Tempo gefragt. „Muss dann jedes Mal eine Ausnahmegenehmigung eingeholt werden?“, fragt Jablonka. Selbst bei einem E-Piano wird der Transport ohne Auto schwer. Und das empfindliche Gerät bis zum nächsten Parkplatz durch den Regen zu transportieren, könne man der Kundschaft auch nicht zumuten. „Wir haben Kunden, die extra aus Bielefeld, Hamburg oder Soltau zu uns kommen. Die verlassen sich darauf, dass sie bei uns vorfahren und die Ware gleich einladen können“, so die Geschäftsfrau, die das Gespräch mit Onay nun aber ausdrücklich als „konstruktiv“ lobt.

Ergebnis: Der OB will für die weitere Planung alle Anlieger der Schmiedestraße an einen Tisch holen, in einer Art Experten-Forum über Vorbehalte, Wünsche und Lösungen reden. Eine erste Gelegenheit, die Geschäftsleute dafür zu gewinnen, hat Onay schon am Montagabend. Dann findet die Jahreshauptversammlung der City-Gemeinschaft statt.

