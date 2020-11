Autofreie Innenstadt in Hannover: Zoff um Studie der Sparkasse

Hannover

61 Prozent der Hannoveraner sind dafür, dass die Innenstadt autofrei wird. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, die die Sparkasse vergangene Woche vorgelegt hat. Doch die scheint nicht jedem zu schmecken. Um das Papier ist eine hitzige Debatte in der Politik entbrannt. Die SPD etwa hat Zweifel an der Methodik der Umfrage.

„Mir fehlt hier ganz klar eine Differenzierung. Was genau ist überhaupt mit der Innenstadt gemeint?“, sagt Lars Kelich, Fraktionschef der SPD. Er hätte sich gewünscht, dass der Bereich, auf den sich die Frage bezieht, auch klar benannt wird. „Es ist ja ein Unterschied, ob wir über die Fußgängerzone reden, die ja schon autofrei ist, oder ob zum Beispiel der gesamte Bereich innerhalb des Cityrings gemeint ist“.

Nur 23 Prozent sind gegen die autofreie Innenstadt

Je nachdem, wie die Frage formuliert sei, bekomme man „ganz andere Ergebnisse“. Kelich ist sich sicher: „Hätte man gefragt: ,Wollen Sie, dass Hannovers Innenstadt nicht mehr mit dem Auto erreichbar ist?’, hätte sich ein anderes Bild ergeben“.

Die tatsächliche Frage in der Studie der Sparkasse lautete: „Stellen Sie sich einmal vor, die Innenstadt von Hannover wäre in Zukunft autofrei. Wie schätzen Sie das ein?“. 32 Prozent der befragten Hannoveraner gaben an, dass sie das „sehr positiv“ bewerten, 29 Prozent immerhin noch „positiv“. Die Zahl der Gegner ist laut Studie deutlich geringer. Sie liegt bei gerade einmal 23 Prozent, davon fanden 13 Prozent die Idee „eher negativ“, zehn Prozent „negativ“. 15 Prozent der Befragten war die Sache schlicht „egal“, ein Prozent machte keine Angabe dazu.

CDU und FDP : Sparkasse soll sich aus der Politik heraushalten

Selbst in der Region, wo die Abhängigkeit vom Auto aufgrund schlechterer ÖPNV- und Radverbindungen größer ist, sprachen sich noch 49 Prozent der Befragten für die autofreie Innenstadt in Hannover aus, dagegen waren nur 28 Prozent. Insgesamt hatte die von der Sparkasse mit der Umfrage beauftragte Beratungsgesellschaft Imug 1325 Personen befragt, davon 728 in der Stadt Hannover sowie 597 im Umland. Stadt und Umland zusammengefasst, liegt die Zustimmung zur autofreien Innenstadt bei 56 Prozent. Diese war jedoch nur ein Thema von vielen. Insgesamt ging es darum, welche Rolle der Klimaschutz für die Menschen in der Region spielt.

In eine ganz andere Richtung geht die Kritik von CDU und FDP. Aus Sicht der beiden Parteien hätte die Sparkasse eine solche Umfrage gar nicht erst machen dürfen. „Die Sparkasse sollte sich als öffentliches Geldinstitut aus der politischen Willensbildung heraushalten“, fordert CDU-Verkehrsexperte Felix Semper. Er fragt sich, „welche Absicht sie damit verfolgt hat“.

Einflussnahme aus dem Rathaus? Die Sparkasse bestreitet das

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke sieht das genauso. Bei ihm stößt das Vorgehen der Sparkasse auf „völliges Unverständnis“, wenngleich er einräumt, dass ihn das Ergebnis „nicht überrascht“ habe. Die Sparkasse solle sich „auf ihr Kerngeschäft“ konzentrieren, sagt Engelke. Er vermutet sogar, dass die Umfrage aus dem vom grünen Oberbürgermeister Belit Onay geführten Rathaus angestoßen wurde. Die Stadt Hannover ist einer der Anteilseigner der Sparkasse. Engelke sieht in der Studie „ein Geheimpapier“ und fordert die Sparkasse auf, diese der Politik „unverzüglich zur Verfügung zu stellen“.

Sparkassen-Sprecher Stefan Becker verweist darauf, dass „sämtliche Studienergebnisse und Erläuterungen zur Methodik“ bereits seit dem 12. November auf der Homepage des Geldinstituts zur Verfügung stünden. Fragen der Kritiker in der Politik hätten die Sparkasse noch nicht erreicht. Auch habe es bei der Studie keine Impulse „von außen“ gegeben, versichert Becker.

Grüne freuen sich über „relativ eindeutiges Meinungsbild“

Dass sich die Sparkasse mit diesen Themen beschäftige und deshalb auch die Studie in Auftrag gegeben hat, liege daran, dass „Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften Herausforderungen sind, mit denen sich Kreditinstitute verstärkt befassen müssen, um in ihrem Kerngeschäft dauerhaft erfolgreich zu bleiben“, sagt Becker. Die Aktivitäten dazu im Kundengeschäft und im Bankbetrieb werde die Sparkasse „weiter intensivieren“. Die Umfrage habe den Zweck gehabt, ein Stimmungsbild bei den Bürgern und Kunden zu bekommen.

Grünen-Fraktionschefin Freya Markowis freut sich über das „relativ eindeutige Meinungsbild“ zur autofreien Innenstadt. Umfragen zu dem Thema habe es auch in mehreren anderen großen Städten gegeben, mit ähnlichen Ergebnissen. Markowis fordert die anderen Parteien auf, „politisch inhaltlich“ zu diskutieren, anstatt „andere anzugreifen“. Die Vorschläge, die die SPD zu weniger Autos in der Innenstadt vorgelegt hätte, zeigten große Überschneidungen mit den Ideen ihrer Grünen. „In diese Richtung sollten wir marschieren“ anstatt über Begriffe wie „autofrei oder autoarm zu diskutieren“, fordert Markowis.

In Hamburg hatte es bei einer Umfrage Anfang 2020 eine deutliche Mehrheit für autofreie Innenstadtbereiche gegeben. 67 Prozent der Befragten waren dafür. In Hannover hatte im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl im Herbst 2019 das Institut Forsa im Auftrag der Mediengruppe Madsack gefragt, was die Hannoveraner von der Idee einer autofreien Innenstadt halten. Damals waren 43 Prozent dafür, 54 Prozent sprachen sich dagegen aus. Eine bundesweite Umfrage zu autofreien Innenstädten in Deutschland im Auftrag des Tagesspiegels ergab im Oktober 2020 eine Zustimmung von 35 Prozent, dagegen waren 56 Prozent.

Von Christian Bohnenkamp