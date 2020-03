Autofrei-Streit: Onay wirbt bei Händlern für Unterstützung

Hannover

Autofrei, oder autoarm? Manchmal kommt es auf die feinen Unterschiede im Vokabular an – zumindest bei der Jahresversammlung der Citygemeinschaft am Montagabend in GOP. Dort war auch Hannovers OB Belit Onay (Grüne) zu Gast und stellte seine Pläne für den Umbau der Schmiedestraße vor. Die hatten im Vorfeld bereits für Empörung bei Anliegern sowie CDU und FDP gesorgt.

Möglichst dieses Jahr noch solle die Südseite der Schmiedestraße – zwischen Marktkirche und Parkhaus – gesperrt werden, hatte Onay in seiner 100-Tage-Bilanz Ende Februar verkündet. Vor den Händlern der Citygemeinschaft vermied es Onay dagegen, genaue Termine und konkrete Vorhaben zu nennen. Dafür warb er für breit angelegte Gespräche. „Es braucht einen starken, geregelten Dialog, welche Bedarfe in der Stadt vorhanden sind“, so der OB zu den Händlern. „Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie eine autofreie Stadt zu schaffen ist.“

„Autofrei heißt nicht gleich Leerstand“

Seiner Meinung nach heiße autofrei nicht gleich Leerstand. „Früher galt mal, dass Auto fahrende Kunden auch zahlungskräftige Kunden sind. Das hat sich gewandelt.“ Studien zeigten, so Onay weiter, dass Radfahrer heutzutage gut zahlen – und zudem treu sind. „Sie kaufen in ihrer Nachbarschaft ein und fahren nicht in die großen Zentren außerhalb der Innenstadt.“

Von der Grundidee zeigte sich der OB dabei weiter überzeugt: „Viele sind nicht mehr bereit, den Autos in der Stadt viel Platz einzuräumen, das weiß ich aus dem Wahlkampf.“ In Kopenhagen nützen inzwischen 40 Prozent das Fahrrad, in Hannover habe man sich seit Jahren bei etwa 19 Prozent eingependelt. Weil Hannovers Verkehr immer nur auf das Auto hin gedacht wurde. „Wir müssen uns von dem Gedanken einer autogerechten Stadt verabschieden und sehen, dass wir einen guten Mix schaffen.“

Citygemeinschaft mahnt ganzheitliche Lösung an

Begeisterungsstürme lösten Onays Vorschläge bei seinen Zuhörern nicht aus. Citygemeinschafts-Geschäftsführer Martin Prenzler mahnte zwar an, dass man für ein Wachstum mehr als 19 Prozent Radfahrer in die Stadt bringen müsse. Konzepte müssten aber ganzheitlicher gedacht werden. Bei Onays Plänen zur Schmiedestraße, die er „nebulös“ nannte, gehe es um „läppische 300 Meter“. „Das ist nicht der Schlüssel für eine autofreie Innenstadt.“ Die Politik müsse dagegen aufpassen, nicht nur einzelne Puzzleteile anzufassen, die dann am Ende gar nicht zusammenpassen.

So fehlten für eine autofreie Innenstadt etwa Parkplätze für Pendler: Gerade einmal 1700 Park&Ride-Plätze stehen 8500 Stellflächen in der City gegenüber. „Das ist eine gefährliche Differenz, wenn wir von der autofreien Stadt reden. Am Messeschnellweg sehe ich dagegen keine Parkpalette entstehen, dort baut aber Conti.“ Derzeit seien die P&R-Plätze durchschnittlich 13 Haltestellen mit der Stadtbahn vom Kröpcke entfernt. Nicht gerade „sexy“, so Prenzler. „Andere Städte machen das bereits besser.“

In der Schmiedestraße gebe es dagegen ein Parkhaus. „Und wenn das dort ist, muss es auch anfahrbar sein“, so der Geschäftsführer. Für den Dialog mit den Händlern gab er dem Grünen-OB noch einen vielsagenden Tipp mit auf den Weg: „Je früher Sie die Vokabel autofrei in autoarm tauschen, desto besser.“

