Autofahrer rammt Motorrad in Hannover: Mann erleidet Beinverletzung

Hannover

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Hannover einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Der Biker stürzte durch den Unfall und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Nach Polizeiangaben kam der 44-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 18 Uhr auf der Klingerstraße (Groß-Buchholz). Der 48-jährige Golf-Fahrer wollte demnach von der Podbielskistraße kommend auf die Guerickestraße abbiegen. „Dabei stieß er mit einem Vorfahrt habenden Motorrad zusammen, das ihm entgegenkam“, sagt Polizeisprecher Dennis Schmitt.

Motorradfahrer rutscht gegen anderes Auto

Der Biker stürzte, rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn und prallte anschließend gegen einen geparkten VW Golf. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand zudem ein Schaden von geschätzt 2500 Euro.

Von Peer Hellerling