Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend einen Transporter in Hannover-Stöcken entwendet. Wenige Minuten später sollen sie den Fiat Ducato allerdings wieder an einer anderen Straße im selben Stadtteil abgestellt haben. Weil von den Dieben jede Spur fehlt, bittet die Polizei Hannover nun um Zeugenhinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen.

Nach Polizeiangaben brachen die Täter um 22.45 Uhr in den weißen Fiat Ducato ein. Dieser war im Bereich Gemeindeholzstraße/Freudenthalstraße geparkt. „Wenige Minuten später stellten sie diesen nahe der Ecke Jädekamp/Am Leineufer ab und flüchteten auf unbekannte Weise“, sagt Marcus Schmieder von der Polizeidirektion Hannover. Ob das Fahrzeug beladen war, ist unklar. Allerdings sollen die Täter nichts entwendet haben.

Wer kann Hinweise geben?

In der Nacht zu Freitag stellte eine Funkstreife den unverschlossenen Transporter mit hannoverschem Kennzeichen fest. Der Halter war schnell ermittelt, mit dessen Hilfe die Beamten auf die im Fahrzeug verbaute GPS-Ortung zugreifen konnten. So ließ sich der Tatzeitraum eingrenzen.

Die Ermittlungsgruppe Kfz ermittelt wegen eines besonders schweren Falls von Kfz-Diebstahl. Neben der umfangreichen Spurensuche am Fahrzeug hoffen die Ermittler, durch Zeugenhinweise auf die Spur der Täter zu kommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.

Von Manuel Behrens