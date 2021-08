Autodiebstahl in Hannover: In diesen Stadtteilen schlagen Kriminelle am häufigsten zu

Hannover

Die meisten Autos wurden im vergangenen Jahr in der Nordstadt geklaut. Nach dem Bericht zu Kriminalitätsverteilung in den Stadtteilen von Polizei und Stadt Hannover wurden 2020 insgesamt 18 registriert. In drei Fällen blieb es bei dem Versuch. In 89 Fällen haben Diebe Gegenstände aus den Fahrzeugen geklaut. Im Jahr 2019 hatte es lediglich zehn Autodiebstähle gegeben. Immerhin: Die Chancen, dass Besitzerinnen und Besitzer ihre gestohlenen Autos wiedersehen, stehen recht gut. Die Aufklärungsquote liegt bei 33 Prozent, etwa jedes Dritte wird also wiedergefunden.

Damit hat die Nordstadt den Stadtteil List abgelöst. Wurden hier 2019 noch 19 Autos als gestohlen gemeldet, waren es im vergangen Jahr 14 (fünf Versuche).

Dahinter folgt Mitte. Hier wurden zehn Autos geklaut (2019: 18), drei Mal scheiterten die Diebe bei dem Versuch.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Auto in Waldheim geklaut

Die Südstadt landet in der Statistik auf Rang vier – und das, obwohl die Zahl der Autodiebstähle seit 2016 (47 Delikte) kontinuierlich gesunken ist. In 2020 wurden neun Pkw geklaut, drei Mal misslang der Versuch.

Komplett verschont wurde der Stadtteil Waldheim. Hier wurde im vergangenen Jahr nicht ein Auto gestohlen.

Von Manuel Behrens