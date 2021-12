Hannover

Polizei, Zoll, Gewerbeaufsichtsamt und Bundesamt für Güterverkehr haben bei einer Großkontrolle in Hannover den Verkehr auf der Autobahn 2 überprüft. Am Donnerstag ahndeten die Beamten 64 Verstöße aller Art – vom Drogenkonsum am Steuer bis hin zur falschen Ladungssicherung. Es wurden sogar Haftbefehle vollstreckt.

Angetrunkener fragt nach der Toilette

Die Ermittler kontrollierten bis zum Abend auf dem Parkplatz Varrelheide Richtung Berlin 207 Fahrzeuge und deren Insassen. Ein Verdächtiger lieferte sich quasi selbst aus. „Der 23-jährige BMW-Fahrer fragte nach einem Kaffee“, sagte Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Wegen seiner glasigen Augen machten die Ermittler gleich einen Drogentest – der positiv ausfiel. Insgesamt ertappten die Beamten sogar sechs Fahrer, die unter Rauschgifteinfluss standen.

Vom Motorrad aus zogen die Beamten die zu Kontrollierenden aus dem fließenden Verkehr. Quelle: Polizei Hannover

„Leicht machte es auch ein 46-jähriger VW-Fahrer“, sagte Niemetz. Er fragte die Einsatzkräfte, ob er zur Toilette gehen dürfe. Sein Atem roch nach Alkohol. Der freiwillige Test ergab 0,64 Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Polizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Weitere 24 Verstöße waren gegen das Fahrpersonalrecht, etwa das Nichteinhalten der Lenk- und Ruhezeiten. Außerdem gab es sieben Verfahren wegen fehlender Ladungssicherung und Überladung, in drei Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen. „Einmal wurde auch das Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt“, sagte Niemetz.

Mehrere Stunden lang fand die Großkontrolle statt. Insgesamt überprüften die einzelnen Behörden 207 Fahrzeuge und deren Insassen. Quelle: Polizei Hannover

Insgesamt behielten die Kontrollteams einen hohen vierstelligen Betrag an Sicherheitsleistungen ein und untersagten siebenmal die Weiterfahrt. Im Zuge der Kontrolle vollstreckten sie auch zwei offene Haftbefehle.

Von Peer Hellerling