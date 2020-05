„Autoarme Innenstadt“: So wollen die Grünen den Durchgangsverkehr aus der City raushalten

Hannover

Nicht gänzlich autofrei, aber doch mit deutlich weniger Durchgangsverkehr stellen sich die Grünen Hannovers Innenstadt der Zukunft vor. Im Mittelpunkt ihres am Mittwoch vorgestellten Konzepts steht die Idee, dass Autos vom Cityring nur noch über ausgewählte Zufahrtsstraßen und nur noch bis zu den Parkhäusern fahren dürfen. Intelligente Parkleitsysteme sollen Chaos verhindern, die übrigen Straßen bis auf Anwohner- und Lieferverkehre den Radfahrern und Fußgängern vorbehalten bleiben. Hannovers Grünen-Chefin Gisela Witte sprach vom „ersten Schritt in Richtung Verkehrswende“.

Ein Konzept der SPD, den Durchgangsverkehr mit vereinzelten Straßensperrungen zu reduzieren, stieß bei den Innenstadthändlern jüngst auf wenig Gegenliebe. Jetzt machen die Grünen einen Vorstoß mit ihrem sogenannten „Perlenkonzept“. Wie elf Perlen an einer Schnur würden sich die Innenstadtquartiere demnach an den Cityring reihen. An den Verkehr angebunden wären sie – so die Vision von der autoarmen Innenstadt – dann nur noch über wenige Straßen, die die Autos direkt zu insgesamt 18 Parkhäusern führen. Diese sechs sogenannten „Straßenäste“ führen unter anderem über die Runde Straße zum Parkhaus am Hauptbahnhof, über die Sophienstraße zum Opernhaus oder über die Herschelstraße zu den Anlagen in der Mehl- , Andreae- und Schillerstraße.

Freie Fahrt nur bis zum Parkhaus

Dort endet dann allerdings die Fahrt, direkt hinter den Parkhäusern sollen die Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. So wäre etwa die Schmiedestraße dann nur von Norden über den Marstall erreichbar. „Wir wollen, dass alle die Innenstadt weiterhin mit dem Auto erreichen können. Gleichzeitig können wir so aber den Durchgangs- und Parksuchverkehr vermeiden“, ist Elisabeth Clausen-Muradian, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Rat, überzeugt. „Die Straßen, aus denen wir den Verkehr herausnehmen, könnten als öffentlicher Raum neu gestaltet und dadurch ein attraktiveres Ambiente geschaffen werden. Das ist letztlich auch wichtig für Hannover als Einkaufsstadt.“

In der Konsequenz wäre dann bislang stark befahrene Straßen wie die Kurt-Schumacher- und die Otto-Brenner-Straße, das komplette Steintor-Areal, der Ernst-August-Platz und die Karmaschstraße für den Durchgangsverkehr dicht. Ganz ohne Autos geht es aber auch dort nicht. Menschen mit Handicap sollen Geschäfte weiterhin direkt anfahren können. Gleiches gilt für den Lieferverkehr und Anlieger. Unangetastet bleibt der Cityring.

Auto- und Radverkehr werden getrennt

Eine besondere Bedeutung käme unterdessen den Parkhäusern zu. Die Grünen wollen mit den Betreibern ein Gesamtkonzept entwickeln. Ziel sei es, die Anlagen zu smarten Parkhäusern umzubauen. Neben app-unterstützten Parkleitsystemen seien sogar selbstfahrende Systeme denkbar, mit denen Pkw automatisch geparkt werden. „Damit könnte man die Häuser besser auslasten. Wir wollen, dass ein einheitlicher Standard geschaffen wird, sodass die Menschen auch gern in die Parkhäuser fahren“, so Witte.

Der ÖPNV soll dagegen an allen Stellen erhalten bleiben. Auf vielen Straßen hätte der dann sogar freie Fahrt. Auch der Radverkehr soll einen Schub bekommen. Abgesehen von drei kurzen Punkten wäre der City-Rad-Ring autofrei. Auch das geplanten Velo-Routennetz für Radfahrer hätte mit den „Auto-Ästen“ kaum Berührungspunkte. „Wir trennen Auto- und Radverkehr“, so Muradian.

Mitte Mai hatte die SPD bereits ihr Verkehrskonzept mit dem Namen HannoFuture City vorgestellt. Bestandteil ist unter anderem der Bau einer Tiefgarage, die am Leibnizufer zwischen Friederikenplatz und Goethestraße mehrere hundert Autos aufnehmen könnte. Im Gegensatz dazu, sei der Plan der Grünen laut eigenen Angaben der Partei „relativ kurzfristig und kostengünstig umsetzbar“.

Mit der Umsetzung hat die Partei es dabei auch eilig. „Wir sind bereit, unsere Pläne vorzustellen und in den Dialog zu treten“, versicherte Muradian am Mittwoch. Den Händlern in der Innenstadt wolle man „die Angst vor einem neuen Innenstadtkonzept nehmen.“ Die City-Gemeinschaft hat bereits reagiert und die Grünen für Freitag eingeladen, um sich das Konzept im Detail erläutern zu lassen. Erst dann will sich Chef Martin Prenzler dazu äußern.

Von André Pichiri