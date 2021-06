Auto überschlägt sich in Ronnenberg: Fünf Verletzte und 21.000 Euro Schaden

Ronnenberg

In Ronnenberg in der Region Hannover sind am Sonntagmorgen bei einem Unfall fünf Personen leicht verletzt worden. Vier Fahrzeuge waren insgesamt an dem Zusammenstoß beteiligt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 21.000 Euro.

Den Unfall verursacht hatte der Fahrer (72) eines VW-Tiguan, der gegen 10.10 Uhr die B217 von der Straße Ihmer Tor in Richtung Ihmer Landstraße überquerte. Dabei achtete der Mann nicht auf den fließenden Verkehr. Sein Wagen stieß mit dem Renault eines 39-Jährigen zusammen.

Alle Autos beschädigt

Während sich der Tiguan überschlug und auf dem Dach gegen den BMW einer 36-Jährigen rutschte, schleuderte der Renault gegen den Skoda eines 50-Jährigen. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer (74) sowie der Renaultfahrer und zwei Insassen (38, 39) in seinem Auto wurden leicht verletzt.

Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort. Quelle: Tunnat

Am Unfallort landetet ein Rettungshubschrauber, der aber ohne einen Patienten wieder abflog. Alle Verletzten wurden in Rettungswagen in Kliniken eingeliefert.

Von Britta Mahrholz