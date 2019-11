Auto-Sperrung noch nicht weg: Verwaltung lässt Ricklingen weiter zappeln

Hannover

Der Wutpegel in Wettbergen steigt schon wieder: Vor fast zwei Wochen hat der Bezirksrat Ricklingen die Aufhebung der Sperrungen für Autos Am Grünen Hagen beschlossen. Doch passiert ist bislang nichts. Hannovers Stadtverwaltung prüft derzeit, „ob die Sperrungen aufgehoben werden oder nicht“. Und das, obwohl OB-Vertreterin Sabine Tegtmeyer-Dette und Tiefbauamtsleiter Andreas Bode den staugeplagten Wettbergern den Abtransport der Betonriegel auf der Oberricklinger Straße eigentlich persönlich zugesagt hatte.

Leicht haben es Autofahrer aus Wettbergen derzeit nicht: An mehreren Ausfalltoren des Stadtteils wurden seit dem Sommer Baustellen hochgezogen. Die Folge: Staus, wohin man sein Auto auch wendet. Vor allem die Komplettsperrung der „Rehre“, die südlich entlang des Ricklinger Friedhofs entlang führt, belastet die Anwohner und Geschäftsleute sehr. Per Onlinepetition (2000 Unterzeichner) bauten die Betroffenen politischen Druck gegen die Sperrung der parallelen Ausweichstrecke „Am Grünen Hagen“ auf. Bis nach mehreren Vertröstungen schließlich die Stadtverwaltung selbst zu einer Sondersitzung des Bezirksrats nach Ricklingen kam.

„Prüfen den Sachverhalt“

Damals – es ist bereits mehr als einen Monat her – kündigten Tiefbauamtsleiter Bode und die OB-Vertreterin ausdrücklich an, man werde einem etwaigen Beschluss des Bezirksrates folgen: „Wenn der Bezirksrat dies in der nächsten Sitzung beschließt, werden wir das auch umsetzen“, so der Tiefbauamtsleiter. Die nächste Sitzung kam am 7. November und mit das erwartete Votum für die Öffnung der Ausweichstrecke.

Und seit dem? Nichts. Die Betonriegel im Bereich der Fahrradstraße „Am Grünen Hagen“ stehen weiterhin unbeweglich an ihrem Platz. Die Stadtverwaltung hüllt sich in Schweigen. Auf NP-Nachfrage, warum entgegen der Ankündigung, nichts passiert sei, antwortet man in knappen Worten schriftlich: Man „prüfe den Sachverhalt“. Und auf erneutes Nachhaken: „Wir prüfen weiterhin, ob die Sperrung aufgehoben wird oder nicht.“

Anwohner sind empört

Bei den Wettbergern und Ricklingern, die schon lange auf freie Fahrt hoffen, löst dieses Verhalten Irritation und Empörung aus. „Wenn man jetzt erst anfängt zu prüfen und womöglich noch Messungen zur Verkehrsdichte durchführt, zieht sich die Verkehrssituation noch mehr in die Länge“, sagt Sven Niemeyer, Initiator der Online-Petition zur Entschärfung der Baustellendichte. „Von erneuten Prüfungen war nie die Rede!“

Vielmehr hatte der Bezirksrat beschlossen, dass die Behörde den Verkehr in Wettbergen und in den Oberricklinger Wohngebieten bis Jahresende analysieren soll – wohlgemerkt nach Öffnung der Sperrungen. Sollte der dann entstehende Verkehrsfluss für die Anwohner des Grünen Hagen untragbar werden, könnte es Anfang 2020 eine neue Entscheidung geben. Damit trug die Bezirkspolitik den Sorgen der Grün-Hagenern Rechnung, die zuletzt für den Erhalt der Betonriegel demonstriert hatten. Hat sich die Verwaltung davon beeinflussen lassen? Das befürchtet zumindest Aktivist Sven Niemeyer. Offenbar nicht ganz zu unrecht: Auch die Stadtverwaltung begründete die derzeitige Wartezeit noch schriftlich mit dem Hinweis: „Es hat sich ja auch eine Gruppierung formiert, die den Erhalt der Sperrung fordert.“

Bezirksratspolitiker irritiert von Verwaltung

Mehr als irritiert zeigt sich Bezirksratspolitiker Erdem Winnicki ( CDU) von dieser Aussage: „Es steht der Verwaltung überhaupt nicht zu, solche Abwägungen zu treffen. Nach dieser Argumentation könnten wir die Bezirksräte auch auflösen, wenn ihre Beschlüsse nicht umgesetzt werden.“

Auch Bezirksbürgermeister Andreas Markurth ( SPD) kann die Argumentation der Stadtverwaltung nicht nachvollziehen. „Diese Gruppierung Am Grünen Hagen gab es auch schon vorher – sie hat sich ja sogar bei der Versammlung geäußert, auf der sich die Verwaltung in Ricklingen erklärt hat.“ Die erneute Prüfung durch die Behörde irritiert den Bürgermeister: „Es geht ja auch um die Glaubwürdigkeit der Verwaltung, das Zögern ist ein schlechtes Zeichen.“ Einen Grund für die Wartezeit sieht er zudem nicht. „Zumal ja auch bis Jahresende die Situation ohne Sperrung beobachtet werden soll. Wenn man noch länger wartet, erhält man ja kaum noch valide Daten.“ Markurth kündigte an, bei der Stadtverwaltung nachzuhaken. „Ich bin sicher, dass die Aufhebung noch zeitnah umgesetzt wird.“

CDU-Politiker Winnicki sieht das Verhalten deutlich kritischer: „Ich habe das Gefühl, dass die Verwaltung nach Gründen sucht, den Beschluss nicht umzusetzen. So geht das nicht!“ Zur Not werde man eine weitere Sondersitzung anberaumen und OB-Vertreterin Sabine Tegtmeyer-Dette um Stellungnahme vor Ort zu bitten.

