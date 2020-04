Die Bänder stehen still, Autoabsätze stocken in der Corona-Krise. Eine Milliarden-Industrie ist in Gefahr. Macht eine staatlich subventionierte Kaufprämie Sinn? Oder gibt es in diesen Zeiten Menschen und Bereiche der Wirtschaft, die diese Unterstützung dringender benötigen? NP-Nachrichtenchef Harald Thiel regt in seinem Kommentar zum Nachdenken an.