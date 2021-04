Auto-Großkonzern will auf Hannover-Filiale verzichten

Hannover

Das Autohaus „PSA Retail Niederlassung Hannover“ an der Vahrenwalder Straße soll in den kommenden Monaten geschlossen werden. Diese Information bekam die Gewerkschaft IG Metall aus Unternehmenskreisen. Die Filiale mit mehr als 40 Beschäftigten gehört zum Eigenvertrieb des Stellantis-Konzern und vertreibt die Automarken Peugeot und Citroën.

PSA (abgekürzt für Peugeot Société Anonyme) war ein französischer Automobilhersteller, zu dem die Marken Citroën, DS, Opel, Peugeot und Vauxhall gehörten. Gemessen an den Absatzzahlen und nach Volkswagen war PSA der zweitgrößte Autobauer Europas.Seit dem 16. Januar dieses Jahres gehört PSA ebenso wie die Fiat Chrysler Automobiles zum Automobilkonzern Stellantis.

Erste Demo gelaufen

Gegen die Pläne der Kölner Unternehmensleitung protestierten bereits vor einigen Tagen gut 30 Beschäftigte der Niederlassung. Mit Transparenten und IG Metall-Fahnen versammelten sie sich in der Frühstückspause vor dem Autohaus.

Die Unsicherheit über die Zukunft des Standortes an der Vahrenwalder Straße beschäftigt die IG Metall schon länger. Ein Verkaufsversuch an eine freie Händlerkette aus dem hessischen Raum sei vor wenigen Wochen gescheitert, heißt es. Als Reaktion erarbeiteten Betriebsrat und IG Metall ein Zukunftskonzept zum Erhalt der Arbeitsplätze. In den kommenden Wochen werden die Verhandlungen zum Interessensausgleich und Sozialplan beginnen.

Qualifizierung gefordert

„Betriebsrat und IG Metall haben ein tragfähiges Zukunftskonzept erarbeitet. Dass dieses jetzt aufgrund angeblicher Strukturkosten nicht zur Anwendung kommt, ist nicht nachvollziehbar“, so Thadeus Mainka, Gewerkschaftssekretär für das Kfz-Handwerk der IG Metall Hannover. Sollte ein Erhalt des Standortes nicht möglich sein, müssten finanzielle Perspektiven und Qualifizierung für die Beschäftigten zugesichert werden. Zu Fragen der NP wollte sich Stellantis nicht äußern.

Von Vera König