Verkauft, zu Schrott gefahren und geplündert: Auto-Betrüger gesteht Abzocke von Fluggästen

Hannover

Das Leben ist zu kurz, um nur ein Auto zu fahren. Das mag sich Mateusz W. (31) gedacht haben, als er im Internet unter „VIP Parking“ seinen speziellen Service anpreiste. Für 30 bis 35 Euro pro Tag bot er Fluggästen an, ihre Autos während des Urlaubs zu verwahren. In Wahrheit hatte der junge Mann aus Polen gar keine Parkflächen.

Seit Dienstag steht er wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Landgericht Hannover. Und er wird mit einer Bewährungsstrafe (maximal zwei Jahre) davon kommen. Das hatte ihm Richter Martin Grote im Falle eines Geständnisses angeboten. Mateusz W. ist bislang noch nicht vorbestraft; er sitzt seit sechs Monaten in U-Haft.

Ein Auto für 20 000 Euro verkauft

„Die Autos sollten verkauft werden. Ich habe alleine gehandelt. Es tut mir alles sehr leid“, verlas Anwalt Marcin Raminski im Namen seines Mandanten. Der Angeklagte räumte neun Taten ein, die restlichen Taten werden verabredungsgemäß eingestellt. Doch auch nach dem Geständnis bleiben Fragen offen.

In einer Woche von Ende September bis Anfang Oktober 2018 hatte der Angeklagte 34 Autos in seiner Obhut. Nur einmal wurde er mit einem VW Caddy (Wert 15.000 Euro) kurz vor der polnischen Grenze gestoppt. Am 12. Oktober 2018 verkaufte er einen Audi A 6 für 20.000 Euro in Bad Nenndorf (Kreis Schaumburg) an einen Landsmann. Noch am selben Tag platzte der Betrug. Das Auto konnte an seine Besitzer zurückgegeben werden.

Autos im Umfeld des Flughafens stehen gelassen

Doch was ist mit den anderen 32 Autos geschehen? Teilweise wurden sie mit großen Unfallschäden im Umfeld des Flughafens wieder gefunden. Teilweise meldeten Nachbarn, dass fremde Wagen seit Wochen vor ihrem Haus stehen. „Wir haben nur ein Auto nicht wieder gefunden“, sagte Staatsanwältin Maren Adam. Im Rahmen der Ermittlungen sagte der Angeklagte, dass er zu den Taten gezwungen worden sei. Doch macht das Sinn, dann die Wagen einfach rum stehen zu lassen? Wohl kaum.

Wahrscheinlich hatte der Angeklagte einfach nur Bock, mit verschiedenen Autos zu fahren und bei Bedarf zu verkaufen. Aus den Autos klaute er auch noch Sonnenbrillen, ein Navi, CD’s oder eine Geldbörse.

Da der Prozess mit 49 Zeugen aus ganz Deutschland und auch Polen sehr aufwändig gewesen wäre, bot der Richter den Deal an. Mateusz W. war mit dem VW Caddy vor der polnischen Grenze vorläufig festgenommen worden. Danach erkannten ihn die meisten Betrugsopfer anhand von Bildern wieder, einige waren sich nicht sicher.

Zumindest bis 27. Januar muss W. noch in Haft bleiben. Erst dann wird der Prozess fortgesetzt.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Nagel