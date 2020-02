Auto-Abzocker wird aus der U-Haft entlassen

HANNOVER

Mateusz W. (31) darf die Vollpension auf Kosten des Steuerzahlers nicht mehr in Anspruch nehmen. Er wurde zwar am Mittwoch vor dem Landgericht Hannover wegen gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt, aber Richter Martin Grote beließ es bei einer zweijährigen Bewährungsstrafe. So durfte er am Mittwoch das Gefängnis verlassen.

Der Angeklagte hatte im Internet unter „VIP Parking“ seinen speziellen Service angepriesen. Für 30 bis 35 Euro pro Tag bot er Fluggästen an, ihre Autos während des Urlaubs zu verwahren. In Wahrheit hatte der junge Mann aus Polen gar keine Parkflächen. „Die Autos sollten verkauft werden. Ich habe allein gehandelt. Es tut mir alles sehr leid“, gestand er vor Gericht.

Urlauber um ihre Autos betrogen

„Dieses Geständnis ist in der Tat viel wert“, meinte der Richter. Es habe eine aufwändige Beweisaufnahme erspart. Ansonsten hätten Zeugen aus ganz Deutschland geladen werden müssen. Angeklagt waren 34 Taten. Verurteilt wurde W. aber nur wegen neun Taten. Das seien die Fälle gewesen, in denen die ahnungslosen Urlauber den Angeklagten sicher identifizieren konnten.

In einer Woche von Ende September bis Anfang Oktober 2018 hatte der Angeklagte 34 Autos in seiner Obhut. Nur einmal wurde er mit einem VW Caddy (Wert 15.000 Euro) kurz vor der polnischen Grenze gestoppt. Am 12. Oktober 2018 verkaufte er einen Audi A 6 für 20.000 Euro in Bad Nenndorf (Kreis Schaumburg) an einen Landsmann. Noch am selben Tag platzte der Betrug. Das Auto konnte an seine Besitzer zurückgegeben werden.

Der Richter konnte auch eine Bewährungsstrafe aussprechen, weil der Angeklagte bislang nicht vorbestraft ist. Zudem habe er sechs Monate in U-Haft gesessen. „Wir hoffen, dass diese Erfahrung den erhofften Erfolg haben wird“, so Grote.

Hatte der Angeklagte Mittäter?

Trotz des Geständnisses konnten die Taten nicht restlos aufgeklärt werden. Möglicherweise sei der Angeklagte durch andere Straftäter angelernt worden. „Aber dieses Dunkelfeld konnten wir nicht erhellen“, erklärte der Richter. Sicher sei nur, dass W. die Autos nicht alleine gefahren habe. Wohl auch andere Täter hätten aus den Autos Navis, CDs, Sonnenbrillen oder Geldbörsen gestohlen.

Ein Teil der Autos wurde mit großem Unfallschäden im Umfeld des Flughafens Hannover gefunden. Teilweise meldeten Nachbarn, dass fremde Wagen seit Wochen vor ihrem Haus stehen. Lediglich ein Auto von 34 blieb verschwunden. Als sich die Anzeigen von Urlaubern häuften, suchten Polizisten im Umfeld des Airports die entwendeten Autos und konnte einige auch finden. Richter Grote: „Der Schaden steht in keinem Verhältnis zum Gewinn.“

Von Thomas Nagel