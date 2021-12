Hannover

Den Kliniken in Deutschland geht es wirtschaftlich schlecht – so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das ist das Ergebnis des aktuellen Krankenhaus-Barometers des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI).

Die Gründe dafür sind vielfältig. Vor allem aber sei die Pandemie dafür verantwortlich. Trotz der vielen Corona-Patienten war die Auslastung deutlich geringer. Es wurden Operationen abgesagt oder verschoben, um die geforderten Betten für Corona-Patienten freizuhalten. Zum anderen kamen deutlich weniger Patienten in Kliniken oder zu Ärzten, da sie Sorge vor eine Ansteckung hatten.

Verlust auch für 2022 erwartet

Auch die Kliniken in Hannover schreiben für das Jahr 2021 rote Zahlen. „Die Auswirkungen der Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen des Behandlungsgeschehens und die sich aus verschärften Hygienemaßnahmen abgeleiteten Einschränkungen der Behandlungsmöglichkeiten treffen das KRH auch im Jahr 2021 in seiner wirtschaftlichen Entwicklung massiv“, sagt Niko Gerdau, Sprecher vom Klinikum Region Hannover, zu dem insgesamt zehn Krankenhäuser in Hannover gehören. Darunter auch die Klinik in der Nordstadt und das Siloah. Zwar würden die Auswirkungen teilweise durch den Bund und die Kostenträger kompensiert werden, allerdings müsse für das laufende Jahr davon ausgegangen werden, dass das Ergebnisse unter den ursprünglichen Erwartungen liegen werde. Auch für das Jahr 2022 rechnet das Klinikum mit einem negativen Ergebnis.

Ausgleichszahlungen gefordert

Die Medizinische Hochschule Hannover erwartet ebenfalls „für 2021 einen operativen Verlust“. Als Gründe nennt Sprecher Stefan Zorn die Belastung durch die Pandemie, wie der Mehraufwand für Schutzmaterial, geringere Erlöse wegen freigehaltener Betten und verschobene Behandlungen. Durch die Ausgleichszahlungen würden diese Verluste nicht vollständig abgedeckt werden. Zorn fordert daher „Ausgleichszahlen, die die Mehraufwendungen und Einnahmeausfälle angemessen ausgleichen.“ Er appelliert gleichzeitig an die Menschen, dass es dennoch wichtig sei, Vorsorgeprogramme wie beispielsweise Krebsfrüherkennungen zu nutzen, um Erkrankungen so früh wie möglich zu diagnostizieren.

Die Diakovere wollte sich aktuell nicht zu einer Bewertung des Haushaltsjahres äußern, da es dafür zu früh sei. Dennoch teilte auch Sprecher Matthias Büschking mit, dass die „gesamte Branchensituation schlecht wie lange nicht mehr ist“.

Personal händeringend gesucht

Ein immer größer werdendes Problem ist die Besetzung von Stellen in den Kliniken. Der Pflegebereich kämpfte schon vor der Pandemie mit einem Fachkräftemangel. „Durch die hohe Belastung jedes Einzelnen während der Pandemie und parallel der geringen Wertschätzung der Pflegeberufe in der Gesellschaft hat dieser Berufszweig an Attraktivität verloren“, macht MHH-Sprecher Zorn deutlich. Die Hochschule versuche durch eine individuelle Begleitung bis zum Abschluss an den Schulen junge Menschen für den Beruf zu begeistern.

Das Klinikum Region Hannover hat bereits 2018 Maßnahmen ergriffen, um der Personalsituation entgegenzuwirken. Hierzu zählen beispielsweise die Kampagnen „Spießer, Abenteurer, Lebenskünstler“ und „Mein Lieblingsteam“. Dennoch spüre auch das KRH die zusätzlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Wir verstärken weiterhin unsere Bemühungen, um potenziellen Bewerbern einen attraktiven Arbeitsplatz bieten zu können.“ Aktuell seien rund 130 Stellen in der Pflege und im ärztlichen Dienst zu besetzen.

