Ausrufung des Klimanotstands: Noch ein Anlauf in Hannover?

Hannover

Der Klimawandel vollzieht sich noch schneller als befürchtet. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Bericht des Klimarates der UN hervor. Die sich jetzt schon häufenden Extremwetterereignisse werden noch öfter vorkommen – und heftiger ausfallen. Aus Sicht der Gruppe Linken und Piraten in Hannovers Rat höchste Zeit, die Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel deutlich zu erhöhen. Sie wollen einen zweiten Versuch starten, in Hannover den Klimanotstand auszurufen.

„Jetzt sollte eigentlich auch den Letzten klargeworden sein, dass wir keine Zeit mehr haben“, sagt Pirat Adam Wolf. So sieht es auch der Linke Dirk Machentanz: „Wir brauchen schnell messbare und nachprüfbare Ziele“. Selbst im Europaparlament sei es bereits gelungen, den Klimanotstand auszurufen. „Dann sollte das auch in Hannover möglich sein“, findet Machentanz.

Klimanotstand: Andere Städte haben ihn schon ausgerufen

Ein erster Versuch war hier 2019 allerdings gescheitert. Das Ampelbündnis konnte sich nicht auf eine Zustimmung einigen. Nach dessen Scheitern machen nun jedoch auch die Grünen Druck in dieser Sache. Dass man damals nicht dem Vorschlag der Gruppe Linken/Piraten zugestimmt habe, sei auch der Tatsache geschuldet gewesen, dass man in dem Bündnis habe Kompromisse eingehen müssen, betont Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. „Wir müssen darüber aber noch einmal nachdenken“, sagt sie.

Andere Städte wie Konstanz, Kiel, Wiesbaden und Saarbrücken haben den Klimanotstand bereits ausgerufen, ebenso Lübeck, Münster, Marburg und weitere Kommunen. In Hannover forderten das unter anderem die Klimaaktivisten von Fridays for Future. Damit geht einher, dass sämtliche politische Entscheidungen darauf hin abgeklopft werden müssen, welche Auswirkungen sie auf das Klima haben. Ein ähnliches Vorgehen gibt es in Hannover bereits, wenn es um die Finanzen sowie die Frage der Geschlechtergerechtigkeit geht. Jede Drucksache, die die Verwaltung vorlegt, muss Auskunft dazu geben, in wie weit diese Bereiche von der Entscheidung betroffen sind.

„Genau so sollte man es auch mit dem Thema Klima machen“, sagt die Grüne Clausen-Muradian. Nachholbedarf sieht sie vor allem im Bereich Verkehr. Zudem setzt sie sich für mehr Solaranlagen, Dachbegrünung und die Entsiegelung von Flächen ein, um besser auf Extremwetterereignisse wie Hitze und Starkregen vorbereitet zu sein. Auch Pirat Wolf kritisiert, dass „die Entsiegelung von Flächen in Hannover nicht funktioniert“.

Nur „Symbolpolitik“ – finden SPD und CDU

Eine Mehrheit für die Ausrufung des Klimanotstandes ist im Rat zurzeit allerdings nicht in Sicht. Die beiden größten Fraktionen SPD und CDU sind dagegen. Für „reine Symbolpolitik“ hält SPD-Fraktionschef Lars Kelich den Vorschlag. Wichtiger sei es, „konkrete Maßnahmen“ zu ergreifen. Mit der vereinbarten Wärmewende, die die Abschaltung des Kohlekraftwerks in Stöcken möglichst in 2026 vorsieht, habe man bereits einen wichtigen Schritt getan. Verbesserungsbedarf sieht Kelich vor allem im Wohnungsbau. Er will vermehrt auf Holz-Hybridbau setzen, bei dem der Großteil der Häuser aus dem nachwachsenden Rohstoff errichtet und Beton nur noch sparsam verwendet wird, etwa bei den Fundamenten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Maximilian Oppelt, umweltpolitischer Spreche der CDU und Parteichef in Hannover, lehnt ebenfalls die Ausrufung des Klimanotstandes ab. Auch er findet, dass „symbolpolitische Maßnahmen nicht weiterhelfen“. Stattdessen sollten etwa viele neue Bäume gepflanzt werden. Oppelt regt an, dass Bürger dafür per App Vorschläge machen können. Zudem dürfe die Stadt bei der Anlegung von neuen Plätzen „nicht weiter Steinwüsten“ wie etwa an der Goseriede produzieren.

„Mehr Grünflächen“ wünscht sich auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Auch viele kleine Maßnahmen könnten in Summe viel bewirken, auch zu Gunsten von Bienen und anderen Insekten. Die Stadt solle häufiger „Rasen einfach mal wachsen lassen“ und Blühwiesen anlegen, „wo immer das möglich ist“. Dass so etwas notwendig sei, hätten mittlerweile „immer mehr Menschen begriffen“.

Von Christian Bohnenkamp