Hannover

Seite an Seite mit Ministerpräsident Stephan Weil und OB Belit Onay kämpft Ex-OB Herbert Schmalstieg für eine in der Türkei festgehaltene ehemalige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Yüksel Weßling darf seit zehn Monaten das Land nicht verlassen. Weil ihr Bruder im Sterben lag, war die heute in Bonn lebende Sozialpädagogin im August 2019 eingereist.

Als Weßling im Oktober wieder ausreisen wollte, wurde sie in Istanbul festgenommen, saß vier Tage in Polizeihaft. Danach erhielt sie ein Ausreiseverbot. Ihr wird Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung vorgeworfen. In der Anklageschrift, so Schmalstieg, würde ihr auch das Engagement im Freundeskreis Hannover – Diyarbakir vorgehalten. Schmalstieg kämpft für eine Partnerschaft mit der Kommune in Südostanatolien.

Yüksel Weßling Quelle: privat

„Zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren“

Die Türkei und ihr Präsident Recep Tayyip Erdogan müssten „endlich zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren“, fordert Schmalstieg in einem Brief, den er an Bundesaußenminister Heiko Maaß schickte. Beigefügt ist ein Aufruf für die sofortige Aufhebung des Ausreiseverbots von Yüksel Weßling. Dieses Schicksal teilt sie mit gut 60 Deutschen mit doppelter Staatsbürgerschaft.

Den Aufruf haben innerhalb von wenigen Tagen mehr als 120 Persönlichkeiten unterzeichnet, darunter Ministerpräsident Stephan Weil, der frühere Verdi-Chef Frank Bsirske, Margot Käßmann, einst Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Journalist Günter Wallraff, aber auch ehemalige Dezernenten wie Thomas Walter ( CDU), Michael Karoff ( SPD) und Hans Mönninghoff (Grüne).

„Kompetent und engagiert“

Mit großer Sorge reagiert auch OB Belit Onay auf die Anklage gegen die Deutsch-Türkin, die 27 Jahre lang in städtischen Diensten stand. Er mahnt, dass in dem Verfahren gegen die 64-Jährige rechtsstaatliche und menschenrechtliche Prinzipien nicht verletzt werden dürfen. „Als kompetente und engagierte Mitarbeiterin wurde sie sehr geschätzt“, so Onay über Weßling. Er werde sich auch an die türkische Generalkonsulin Banu Malaman wenden.

Weßling wartet in ihrem Geburtsort Tunceli bei ihrer Schwester auf den Prozessbeginn. Sie wird konsularisch betreut. Reicht nicht, findet Schmalstieg. Die Bundesregierung müsse in diesem und den anderen Fällen von der türkischen Regierung entschieden die sofortige Ausreisemöglichkeit verlangen.

Von Vera König