Ausraster in Hannover: Angriff mit Metall-Kette bei Kontrolle des Ordnungsdienstes

Hannover

Unfassbarer Angriff in der Innenstadt von Hannover: Ein Mann (36) aus Somalia hat während einer Kontrolle von Mitarbeitern des städtischen Ordnungsdienstes auf einen unbeteiligten Passanten mit einer Metall-Kette eingeschlagen. Der Angreifer wurde festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass er sich unberechtigt in der Bundesrepublik aufhält.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag gegen 17.15 Uhr. Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt Hannover kontrollierten den 36-Jährigen in der Heiligerstraße. Der Mann zeigte sich „zunächst unkooperativ“ und wurde „zunehmend aggressiv“, teilte Polizeisprecher Martin Richter mit.

Angreifer spuckt

Eklig: Plötzlich spuckte der Mann in Richtung der Stadt-Mitarbeiter. Die konnten jedoch noch ausweichen.

Dann schnappte sich der 36-Jährige eine etwa 65 Zentimeter lange Metall-Kette am Boden. Damit schlug er unvermittelt auf einen vorbeikommenden, unbeteiligten Passanten ein.

Wie schwer der Fußgänger verletzt wurde, ist nicht bekannt. Als die Polizei am Tatort eintraf, war der Passant schon weg. Die Beamten bitten den Mann, sich dringend in einer Polizeidienststelle zu melden.

Täter in Gewahrsam – und wieder frei

Der Angreifer wurde festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Ein Alkoholtest bei ihm ergab 0,4 Promille.

Es besteht der Verdacht, dass sich der Afrikaner illegal in Deutschland aufhält. Dennoch wurde der 36-Jährige zwischenzeitlich wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter Telefon 0511/1092820 zu melden.

Von Britta Mahrholz