Termine und Vorsprachen nur nach Onlinereservierung – so reagiert die Stadt auf die Beschwerden über die Ausländerbehörde. Schon frühmorgens staut sich vor dem Gebäude des Hannover Service Centers ( HSC) am Schützenplatz eine lange Schlange. „Zur besseren und effizienteren Erledigung von Vorsprachen“ werde in der kommenden Tagen ein Formular online geschaltet, mit dem sich Kunden „zeitnah eine Zugangsberechtigung für das HSC geben lassen können“, teilt die Stadt mit.

Als eine von wenigen Städten in Deutschland hatte Hannover seit dem 3. August neben der Beratung etwa 4500 spontane Vorsprachen ermöglicht. In kleinen Gruppen konnten Besucher umgestaltete Wartebereiche betreten und ohne vorherige Anmeldung Angelegenheiten erledigen, wenn auch unter Inkaufnahme von Wartezeit.

Keine spontanen Vorsprachen mehr

Von Montag, 12. Oktober, an sind keine spontanen Vorsprachen mehr möglich. Im Internet muss man sich für einen Termin in der Folgewoche registrieren. Das laut Stadt übersichtliche Formular ist über die Webseite der Ausländerbehörde erreichbar. Es sei damit zu rechnen, dass die Nachfrage das vorhandene Angebot noch einige Zeit lang übersteigen wird, heißt es.

„Mit der neuen Onlineterminvergabe schaffen wir ein Angebot, um die Schlangen in Regen, Kälte und Nachtzeiten vor der Ausländerbehörde zukünftig zu vermeiden. Wir arbeiten fortlaufend an einer weiteren Optimierung des Systems“, sagt Finanz- und Ordnungsdezernent Axel von der Ohe. Dass Bereiche mit starkem Publikumsverkehr nur nach vorheriger Anmeldung betreten werden können, habe sich sowohl im Arbeitsablauf als auch aus Infektionsschutzgesichtspunkten bereits in anderen Dienststellen als sinnvoll erwiesen.

